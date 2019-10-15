Son Dakika Haberleri: Yakutiye Belediyesinin Geleneksel El Sanatları Kursu kayıtları başladı
Son Dakika Güncel Yakutiye Belediyesinin Geleneksel El Sanatları Kursu kayıtları başladı

Yakutiye Belediyesinin Geleneksel El Sanatları Kursu kayıtları başladı

38 dakika önce

Yakutiye Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (YAKMEK) Geleneksel El Sanatları Kursu'na kayıtların başladığı bildirildi.

Yakutiye Belediyesinin Geleneksel El Sanatları Kursu kayıtları başladı, System.String[]

Yakutiye Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (YAKMEK) Geleneksel El Sanatları Kursu'na kayıtların başladığı bildirildi.

Belediyenin Basın ve Halkla İlişkiler Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, YAKMEK Geleneksel El Sanatları Kursu'na müracaatların başladığı ve kontenjanın 40 kişiyle sınır olduğu aktarıldı.

Başvuruları 25 Ekim'e kadar sürecek kursun 28 Ekim'de başlayacağı belirtilen açıklamada, söz konusu kursun 31 Aralık'ta sona ereceği kaydedildi.

Açıklamada, YAKMEK'te kursiyerlere desen panosu hazırlanması, nakışta işlemeye hazırlık, elde süzeni, elde tel kırma, hesap işi, Türk işi, Antep işine hazırlık ve elde Maraş işi eğitimlerinin verileceği anlatıldı.

Kursa ilişkin görüşlerine yer verilen Yakutiye Belediye Belediye Başkanı Mahmut Uçar şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal belediyecilik anlamında birçok dalda hizmet vermek için hazırlıklarımızı yaptık. Hem gençlerimiz hem de ev hanımlarımıza yönelik çeşitli aktiviteler düzenleyerek unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatacağız."

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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:36 Kaynak: AA
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