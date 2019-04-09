Son Dakika Haberleri: Yakutiye'de Osman Yıldız Başkan Yardımcısı Oldu

Yakutiye'de Osman Yıldız Başkan Yardımcısı Oldu

38 dakika önce

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi Meclis Üyesi Osman Yıldız, Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Yakutiye'de Osman Yıldız Başkan Yardımcısı Oldu, System.String[]
Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi Meclis Üyesi Osman Yıldız, Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarında Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Osman Yıldız, 2006 yılında Ak Parti Gençlik Kollarında başlayan siyasi hayatının yanı sıra özel sektör ve son olarak Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'de Lojistik Destek Merkezi ve Satınalma Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Yakutiye Belediyesi Meclis üyelerinden Osman Yıldız, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarında Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 1986 Erzurum Tortum doğumlu olan Osman Yıldız, ilköğretim, lise ve üniversite eğitimimi Erzurum da tamamladı. Sigortacılık ve turizm sektöründe yöneticilik yapan Yıldız, son olarak Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi olan Kültür A.Ş de Lojistik Destek Merkezi Müdürlüğü ve Satın alma Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Ak Parti'de siyasi yaşamı 2006 yılında Gençlik Kollarında başlayan Osman Yıldız, Zafer Tarıktaroğlu, Fatih Yeşilyurt ve Recep Aydın ile birlikte çeşitli kademelerde bulundu. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Yakutiye Belediyesinden Meclis üyesi olarak seçilen Osman Yıldız evli ve biri kız 2 çocuk babası. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:12 Kaynak: İHA

AK Parti, Erzurum Merkez, Erzurum, Yakutiye, Güncel
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