Yakutiye'de sıcak havadan bunalanlar, kaplıca suyunda serinliyor - Son Dakika
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Yakutiye'de sıcak havadan bunalanlar, kaplıca suyunda serinliyor

08.08.2022 10:08

Yakutiye'de sıcak havadan bunalanlar, kaplıca suyunda serinliyor Erzurum'un Akdağ mahallesinde bulunan kaplıca suyunda sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için yüzüyor.

Yakutiye'de sıcak havadan bunalanlar, kaplıca suyunda serinliyor

ERZURUM - Erzurum'un Akdağ mahallesinde bulunan kaplıca suyunda sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için yüzüyor. Kaplıcanın kartpostallık görüntüleri ise izleyenleri etkisi altında bırakıyor.

Erzurum'un Yakutiye İlçesine bağlı olan Akdağ Mahallesinde bulunan bir kaplıcaya sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için giriyor. Şehre 16 kilometre uzaklıkta bulunan kaplıca suyunun romatizmaya ve diğer çeşitli hastalıklara iyi geldiği de biliniyor. Daha önceden bina içerisinde olan ama zaman geçtikçe binası yıkılarak günümüzdeki dikkat çekici hali alan kaplıca kartpostallık görüntülerde ortaya çıkartıyor. Mahalle muhtarı Sadık Yıldız ise kaplıcaya çok yoğun ilgi olduğunu ve serinlemek isteyen vatandaşların burayı tercih ettiğini belirtirken, suyun çeşitli hastalıklara iyi geldiğini de ifade etti.

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Kaynak: İHA

Yakutiye, Erzurum, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yakutiye'de sıcak havadan bunalanlar, kaplıca suyunda serinliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yakutiye'de sıcak havadan bunalanlar, kaplıca suyunda serinliyor - Son Dakika
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