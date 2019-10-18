Son Dakika Haberleri: Yakutiye Gençleri Barış Pınarı Harekatına İşaret Dili ile destek verdi
Son Dakika Yerel Yakutiye Gençleri Barış Pınarı Harekatına İşaret Dili ile destek verdi

Yakutiye Gençleri Barış Pınarı Harekatına İşaret Dili ile destek verdi

2 saat önce

Yakutiye Gençleri Barış Pınarı Harekatına İşaret Dili ile destek verdi 'Gençler Mehmetçiğin Yanında' İşaret Dili ile Bayrak şiirini okudularERZURUM - Erzurum Yakutiye Gençlik Merkezi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatına destek olmak için, Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiirini işaret dili...

Yakutiye Gençleri Barış Pınarı Harekatına İşaret Dili ile destek verdi

'Gençler Mehmetçiğin Yanında' İşaret Dili ile Bayrak şiirini okudular

ERZURUM - Erzurum Yakutiye Gençlik Merkezi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatına destek olmak için, Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiirini işaret dili ile seslendirdiler.

Yakutiye Gençlik Merkezi, sosyal medyada başlatmış olduğu 'Gençler Mehmetçiğin Yanında' etiketiyle, ulusal bilinç desteği sağlamayı amaçladı. Elliye yakın Gençlik Merkezi öğrencisinin Karskapı şehitliği, Aziziye Tabyası ve Mecidiye Tabyasında işaret dili ile okumuş olduğu Bayrak şiiri duygulara tercüman olurken, diğer bir yanda da Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral ve motivasyon oldu.

"Türk askeri, Türk devleti dünya barışının sigortasıdır", "Milletimizle hep birlikte Mehmetçiğimizin yanındayız", "Her zaman, her yerde, her koşulda Gençler Mehmetçiğin yanında" yazarak paylaşılan etiket Aziziye ve Oltu Gençlik Merkezlerinin desteğini de aldı.

Gençlik Merkezi'nde Fotoğrafçılık eğitmenliği yapan ve aynı zamanda işaret dili ile Bayrak şiirinin seslendirme projesinde görüntü yönetmeni olan İlteriş Bülent Aydın, "Ulus bilincini yaşatıp gençlere aktarmak için hiçbir çıkar beklemeden benzeri faaliyetleri sürekli yapmaktayız" dedi.

Aydın, "Bu bağlamda Çanakkale'yi de canlandırdık, Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile de, bir işaret dili çalışması yaptık, Üniversitede YURTKUR'la da yaptık, Hepsini gençlerle birlikte yaptık, Güzel çalışmalar oldu" diyerek ileride benzer çalışmalara imza atmak istediklerini söyledi.

Son dönemlerde hem günlük hayatta hem de iş hayatında gerekli olan ve popülerleşen işaret dili, işitme engellilere destek olmak için kullanılıyor. İşitme engellilere ses olan ve iletişimi kolaylaştıran işaret dili eğitimi tüm gençlik merkezlerinde de ücretsiz olarak veriliyor.

Yakutiye Gençleri Barış Pınarı Harekatına İşaret Dili ile destek verdi

Barış Pınarı Harekatı, Yakutiye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:01 Kaynak: İHA
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