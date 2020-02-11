Yakutiye Halk Eğitim Merkezinden anlamlı etkinlik - Son Dakika

Yakutiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Selahattin Genç, halk eğitim merkezi usta öğrenciler ve kursiyerleri ile birlikte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde bulunan engellileri ziyaret ederek, engellilere saç bakımı ve cilt bakımı yaptılar.



Yakutiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Selahattin Genç, engellilere hizmet sunmanın önemli bir toplum görevi olduğunu belirterek, bu gibi etkinliklerle engelliler konusunda farkındalık oluşturarak, onlara bir nebze hizmet sunmak olduğunu ifade etti.



Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Sadrettin Güzeltepe, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Yakutiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Selahattin Genç ve ekibine teşekkür etti.



Engellilerin bu gibi etkinliklerle sevindirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Güzeltepe, engellilere en iyi hizmeti sunmak için kurumlar arası sinerjinin önemine değindi. - ERZURUM