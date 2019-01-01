Yakutiye, Kar Çalışmalarına Devam Ediyor

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi, ilçe merkezinde 44 mahalle, 102 cadde, 1600 sokakta kar çalışması yapıyor.

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi, ilçe merkezinde 44 mahalle, 102 cadde, 1600 sokakta kar çalışması yapıyor. Belediye Başkanı Ali Korkut, ekiplerin 3 vardiya olarak çalışma yaptıklarını belirtti. Yer yer yarım metreyi aşan kar çalışmasında en önemli engeli tipi ve yeni kar yağışı oluşturuyor. Karla mücadele yürütülürken, sık sık yollar tuzlanarak buzlanmanın önüne geçiliyor.



Yakutiye Belediyesi, karla mücadelesini aralıksız olarak sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri 3 vardiya olarak çalıştığını belirten Belediye Başkanı Ali Korkut, "44 mahallemiz, 102 cadde ve 1600 civarında sokakta çalışmalar yürüyor. Dar sokaklarda işler biraz daha zor olabiliyor. Alanda kar kalınlığı değişim gösteriyor. 30-40 santime ulaşan bölgeler olduğu gibi, 50 santimi geçen sokaklarda olabiliyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle değişim oluyor. Vatandaşlarımızın yaşam konforu olumsuz etkilenmesin diye yoğun mesai harcıyoruz" dedi.



Yakutiye Belediyesi karla mücadele ekibi, 10 kamyon, 3 büyük kepçe, 4 djb eder, 3 greyder, 3 pop-kek, (küçük kepçe), 2 tuzlama aracı ve 100 personelden oluşuyor. Sokaklarda yapılan çalışmaların yanı sıra kaldırımlarda da kar küreme çalışması yapılıyor. Kar çalışması ortak kullanım alanları içinde ayrıca yürütülüyor. Cami, okul, park ve benzeri alanlarda yaya trafiğine özel çalışma yapılıyor. Karla mücadelede en önemli engeli, sık sık devam eden kar yağışı ile fırtına oluşturuyor. Karla mücadele ekipleri, fırtına nedeniyle açılan sokakların yeniden ulaşıma kapandığını belirtiyorlar. - ERZURUM

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