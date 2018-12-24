Son Dakika Haberleri: Yakutiye Proje İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinden Örnek Proje

Yakutiye Proje İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinden Örnek Proje

52 dakika önce

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olarak 3 yıl önce eğitime başlayan Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi akademik başarısıyla beraber sosyal projeleriyle de göz dolduruyor.

Yakutiye Proje İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinden Örnek Proje, System.String[]
Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olarak 3 yıl önce eğitime başlayan Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi akademik başarısıyla beraber sosyal projeleriyle de göz dolduruyor.

Proje İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yeni projesi, statlarda, tribünlerde olumsuz tezahüratı engelleme konusunda bir farkındalık oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. "Küfürlü Tezahürata Hayır" sloganıyla başlatılan proje kapsamında öğrenciler, B.B.Erzurumspor-Kayserispor maçında güzel tezahüratın önemine dikkat çeken on bin adet el broşürü dağıttılar.

Maç esnasında "Güzel Oyun, Güzel Söz, Dadaşa Yakışır" yazılı pankartı taşıyan öğrenciler, başka maçlara da gelerek sporun dostluk ve barış olduğuna dikkat çekmek istediklerini belirttiler. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:18 Kaynak: İHA

Yakutiye, Yaşam
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