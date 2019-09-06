Son Dakika Haberleri: Yakutiye şantiye ekipleri harıl harıl çalışıyor
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Yakutiye şantiye ekipleri harıl harıl çalışıyor

11 dakika önce

Yakutiye Belediyesi Fen İşleri Ekipleri rutin hizmetlerini tamamlamak İçin gece gündüz ilçenin dört bir yanında çalışmalarına hız verdi.

Yakutiye şantiye ekipleri harıl harıl çalışıyor, System.String[]

Yakutiye Belediyesi Fen İşleri Ekipleri rutin hizmetlerini tamamlamak İçin gece gündüz ilçenin dört bir yanında çalışmalarına hız verdi.


31 Mart seçimlerinin ardından "Güzel Yakutiye"parolasıyla kolları sıvayan Başkan Dr. Mahmut Uçar, geçen beş ayı aşkın sürede Yakutiye'nin hemen her köşesine hizmet götürmeyi başardıklarını söyledi.


Yakutiye Belediyesi'ne bağlı 87 kişilik fen işleri ekipleri 24 ekipman ile kısa süre içerisinde 43 bin 519 metre kare sıcak asfalt, Bin 272 metre kare andezit, 2 bin 913 metrekare bordür döşemesi ve 3 bin metrekare kilit parke taşı döşemesi ile adeta yeni bir dönüşüme imza attı.


Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada gerek ilçe merkezi gerekse köylerde çalışmaların son sürat devam edeceğinin altını çizerek şunları söyledi; "İmkanlarımız el verdikçe güzel ilçemiz Yakutiye'nin her köşesine hizmet edeceğiz. Belediye ekiplerimizce durmadan, yorulmadan çalışarak hemşehrilerimizin önceliklerine göre planlamalarımızı yaptık.


Yakutiye ilçemize bağlı 44 mahallenin tümünde eksiklerimizi ve kısa vadede yapabilecek hizmetlerimizi kısa sürede tamamlayacağız. Uzun vadede planladığınız projelerle ilgili olarak hazırlıklarımız sürüyor.


Bizimle birlikte gecesini gündüzüne katarak el emeği göz nuru döken vefakar mesai arkadaşlarıma emeklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum." - ERZURUM

Yakutiye Belediyesi, Mahmut Uçar, Yakutiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:14 Kaynak: İHA
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