Yakutiye Zabıtası'ndan fırın ve kuaförlere hijyen uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yakutiye Zabıtası'ndan fırın ve kuaförlere hijyen uyarısı - Son Dakika

Yakutiye Zabıtası'ndan fırın ve kuaförlere hijyen uyarısı

6 saat önce

Yakutiye Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarındaki fırınları denetleyerek, eldiven ve kolonya dağıttı.

Yakutiye Zabıtası'ndan fırın ve kuaförlere hijyen uyarısı, System.String[]

Yakutiye Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarındaki fırınları denetleyerek, eldiven ve kolonya dağıttı. Kısa sürede tüm ülkeyi olumsuz etkileyen korona virüs salgınına karşı, tedbirlerini artıran ve gerek uyarıcı bilgilerle, gerekse eldiven ve kolonya dağıtarak hijyen kurallarının önemini anlatan Yakutiye Belediyesi ekipleri, fırın ve kuaförlerin tümünü dolaşarak hijyen uyarısı yaptı.


Eldiven ve kolonya dağıttılar


Daha önce Yakutiye sınırlarında bulunan toplu yaşam alanlarından cami, oto terminal, AVM, Gar Binası ve alışveriş merkezlerinde dezenfeksiyon çalışması yapan Yakutiye Belediyesi ekipleri, bugün de fırın ve kuaförleri dolaşarak, hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarı yaptı. Fırın sahiplerine kolonya ve eldiven dağıtarak, halkın temel tüketim maddelerinin başında gelen ekmek üretimini hijyen kuralları çerçevesinde yapmalarını, kuaförlerin de temizlik kurallarına titizlikle riayet etmelerini isteyen ekipler, bundan sonra da esnafı uyarıcı mahiyette çalışma yapmaya devam edecek.


Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ise yaptığı yazılı açıklamada, korona virüsle mücadele kapsamında her türlü tedbiri almaya devam edeceklerini belirterek, vatandaşların virüsle mücadelede aynı kararlılığı sürdürmeleri isteğini yineledi. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:10 Kaynak: İHA

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