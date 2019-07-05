Son Dakika Haberleri: Yaladığı dondurmayı rafa geri koyan kadın 20 yıla kadar hapis cezası alabilir
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Yaladığı dondurmayı rafa geri koyan kadın 20 yıla kadar hapis cezası alabilir

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir süpermarkette yaladığı dondurmayı rafa geri koyarken görüntülenen genç bir kadın yakalanması ve suçlu bulunması halinde tüketici ürününe zarar verme suçundan 2 ila 20 yıl hapis ve 10 bin dolara kadar para cezası ile karşı karşıya kalacak.

Yaladığı dondurmayı rafa geri koyan kadın 20 yıla kadar hapis cezası alabilir, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir süpermarkette satın almadığı halde yaladığı dondurmayı rafa geri koyarken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kadın 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

11 milyondan fazla kez izlenen görüntülerde genç bir kadının buzluktan aldığı dondurmayı yalayıp sonra gülerek geri koyduğu görülüyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:22 
Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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