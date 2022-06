Yalakdere Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası açıldı

Karamürsel Yalakdere Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasının açılış töreni, Vali Seddar Yavuz'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı'nın açılış konuşmasıyla devam etti.

Törende konuşan Vali Yavuz, jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Gerek yurt içinde emniyet ve asayişin sağlanması, gerekse terörle mücadele ve sınır ötesinde ülkenin bekası için canı pahasına mücadele eden teşkilatın, milletin takdirini ve güvenini kazanan köklü kuruluşlardan bir tanesi olduğunu aktaran Yavuz, "Elbette bu görevleri icra ederken çok güzide teşkilatımız olan emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizle de tam bir iş birliği ve koordinasyon içerisinde bu görevleri ifa etmişlerdir." ifadesini kullandı.

Yavuz, vatandaşların hakkını, hukukunu koruyacak, suç işleyenlere hak ettikleri cezayı verecek bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlamak, onların huzurunu temin etmek, bu vesileyle de refahına katkı sunmaktır. Hepinizin bildiği gibi dünyada güvenlik konsepti değişiyor ve güvenlik aslında en önemli sorunların başında gelmeye başlıyor. Dolayısıyla biz köklü bir medeniyetin, kültürün, dünyada imparatorluklar kurmuş, yönetmiş, barış ve huzur içinde yaşatmış güçlü bir maziden aldığımız güçle atiye doğru yol alıyoruz. Bu yol alışımızda elbette vatandaşımızın katkısı, anlayışı, hoşgörüsüyle birlikte bizler de fedakarlıkla çalışarak huzuru sağlayacak tedbirleri alıyoruz.

Devletin bana göre iki tane temel özelliği vardır. Bir tanesi şefkati, diğeri kudretidir. Devlet kime şefkat, kime kudret göstereceğine ve bu oranın ne olacağına dair tereddüt ederse sorun yaşar. Dolayısıyla devlet sadece sanıldığı gibi şefkatten ibaret değildir. Devleti sadece şefkatten ibaret sananlar, meydanları suç örgütlerine bırakmaya başlarlar. Vatandaşın huzurunu bozan kim varsa onlara müdahale etmeli, kim terör örgütünü destekliyor, onların yanında duruyorsa onların peşine düşmeli ama kanunlara uyan namuslu vatandaşlarımızı, hukuka uygun yaşayan kardeşlerimizin de hakkını hukukunu koruyacak bir dirayet ve kudreti elbette göstermelidir. İşte tam da bu noktada hukuk devleti devreye giriyor."

" Türkiye Cumhuriyeti, son 300 yılın en güçlü devletidir"

Mülki idare amirlerinin en temel görevinin suç işlenmesini önlemek olduğunu aktaran Yavuz, suç işlenmesinden sonra yetkinin adli makamların alanına girdiğini belirtti.

Vali Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz mülki idare amirlerinin en temel görevi, suç işlenmesini önlemek, vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlamak, bu konuyla ilgili de anayasamız ve kanunlarda valilere verilen yetkileri net olarak kullanmaktır. Türkiye Cumhuriyeti devletine gerek Suriye üzerinden, gerekse son dönemde farklı kışkırtmalarla yeni oyun tezgahlandığını görüyoruz. Birlik ve beraberliğimizi koruyamadan, çok çalışmadan bu coğrafyada kalabilmek mümkün değil. Bin yıldır biz buradayız. Bu vatanı aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin fedakarlıklarıyla, ecdadımızın büyük mücadeleleriyle elde ettik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da yaptığı gibi aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin yaptığı gibi Türk milleti dimdik ayaktadır. O yüzden endişeye mahal yok. Gücümüz, kuvvetimiz yerinde. Türkiye Cumhuriyeti, son 300 yılın en güçlü devletidir. Hendek-Çukur'da valilik yapmış birisi olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, emniyet ve jandarma teşkilatımızın ulaştığı seviyenin her türlü takdirin üstünde olduğu aşikardır. Her türlü tehdidi bertaraf edebilecek kapasiteye sahiptir. Antrenmanlı, her tarafta operasyon yapabilecek güce sahibiz. O yüzden endişeye kapılmayın ama hainleri bilin, hain ve iş birlikçilere bu ülkede fırsat vermeyin."

İl Jandarma Komutanı Kapancı, Vali Yavuz'a katkılarından dolayı teşekkür ederek, hediye takdiminde bulundu.

Daha sonra beraberindekilerle binanın açılışını gerçekleştiren Yavuz, karakolu gezerek ziyaret defterini imzaladı.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.