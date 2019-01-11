Son Dakika Haberleri: Yalakta Ki Buzu Kırıp Atına Su İçirdi

Yalakta Ki Buzu Kırıp Atına Su İçirdi

1 saat önce

Sivas'ta son yılların en sert kış mevsimi yaşanırken, Altınyayla ilçesinde bir kişi soğuktan korumak için battaniye sardığı atına, yalaktaki buzları kararak su içirdi.

Yalakta Ki Buzu Kırıp Atına Su İçirdi, System.String[]
Sivas'ta son yılların en sert kış mevsimi yaşanırken, Altınyayla ilçesinde bir kişi soğuktan korumak için battaniye sardığı atına, yalaktaki buzları kararak su içirdi.

Sivas'ta son yılların er sert kış mevsimi yaşanıyor. Sivas'ın Altınyayla ilçesinde hava sıcaklığı eksi 28 dereceye kadar düşerken her yer buz tuttu. Atını soğuktan korumak isteyen Ahmet Dabak isimli vatandaş, atına battaniyeden yaptığı bir örtü sardı. Atına su içirmek için önce yalakta ki suyun üzerini kaplayan 10 santimetre kalınlığında ki buz kütlesini kırmak zorunda kaldı. Dabak, havanın çok soğuk olduğunu belirtip, suların donmasından dolayı hayvanların su ihtiyacını karşılamakta güçlük çektiklerini dile getirdi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:57 Kaynak: İHA

Altınyayla, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 Kişiyi Öldüren Sanık Mahkemede "Pişmanım" Dedi Eskişehirspor'da Dağılma Süreci Başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Plastik Poşet Kullanımıyla İlgili Belediyelere Genelge Gönderdi AK Partili Eski Vekilin Tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu Birlikte Omuzladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 16:54:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalakta Ki Buzu Kırıp Atına Su İçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]