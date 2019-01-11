Yalakta Ki Buzu Kırıp Atına Su İçirdi

Yalakta ki buzu kırıp atına su içirdiSİVAS - Sivas'ta son yılların en sert kış mevsimi yaşanırken, Altınyayla ilçesinde bir kişi soğuktan korumak için battaniye sardığı atına, yamaktaki buzları kararak su içirdi.

Yalakta ki buzu kırıp atına su içirdi



SİVAS - Sivas'ta son yılların en sert kış mevsimi yaşanırken, Altınyayla ilçesinde bir kişi soğuktan korumak için battaniye sardığı atına, yamaktaki buzları kararak su içirdi.

Sivas'ta son yılların er sert kış mevsimi yaşanıyor. Sivas'ın Altınyayla ilçesinde hava sıcaklığı eksi 28 dereceye kadar düşerken her yer buz tuttu. Atını soğuktan korumak isteyen Ahmet Dabak isimli vatandaş, atına battaniyeden yaptığı bir örtü sardı. Atına su içirmek için önce yalakta ki suyun üzerini kaplayan 10 santimetre kalınlığında ki buz kütlesini kırmak zorunda kaldı. Dabak, havanın çok soğuk olduğunu belirtip, suların donmasından dolayı hayvanların su ihtiyacını karşılamakta güçlük çektiklerini dile getirdi.

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