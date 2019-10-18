Son Dakika Haberleri: Yalan beyanda bulunan taksi şoförü gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Yalan beyanda bulunan taksi şoförü gözaltına alındı

Yalan beyanda bulunan taksi şoförü gözaltına alındı

45 dakika önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kimliği belirsiz kişilerce gasbedildiği yönünde yalan beyanda bulunduğu tespit edilen taksi şoförü gözaltına alındı.

Yalan beyanda bulunan taksi şoförü gözaltına alındı, System.String[]

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kimliği belirsiz kişilerce gasbedildiği yönünde yalan beyanda bulunduğu tespit edilen taksi şoförü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, başkasına ait bir ticari takside şoförlük yapan S.B, 7 Ekim'de jandarma ekiplerini arayarak Gündoğdu Mahallesi Çağlayan mesire alanında kimliği belirsiz kişilerce üzerindeki paraların gasbedildiği ihbarında bulundu.

Konuyla ilgili çalışma yapan ekipler, Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf odasından alınan GPS (Küresel Konumlama Sistemi) kayıtlarındaki tarih ve saat grubuna göre ticari taksinin hareket ettiği yol güzergahlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

60 saatlik görüntü kaydı inceleyen jandarma, S.B'nin olayın yaşandığını iddia ettiği yere yalnız olarak gittiğini tespit etti.

Ekipler, bunun üzerine S.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin, araç sahibinden ticari taksinin 10 günlük gelirini borç olarak aldığı, ticari taksinin sahibine borcunu ödeyeceği gün gasbedildiği yalanını söyleyerek suç uydurduğu ortaya çıktı.

Osmangazi, Jandarma, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:21 Kaynak: AA
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