Yalan beyanda bulunanlar yandı - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Korona virüs (Covid-19) tanısı konulan ve bunlarla temaslı kişiler hakkında eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlarda bulunanlara cezalar geldiği söyledi.

Bilecik İl Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplanırken, alınan yeni kararlara göre; Covid-19 tanısı konulan ve bunlarla temaslı kişiler hakkında eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlarda bulunanlara cezalar geleceği bildirildi. Alınan karara ilişkin bir açıklama yapan Vali Şentürk, "Korona virüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temaslı olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirildikleri tespit edilmiştir. Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan 'Filyasyon' çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır. Bu kapsamda; korona virüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara ilişkin olarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 206. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Diğer yandan Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesine göre; "Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır" dedi. - BİLECİK