Yalan Dolan" Filmi 1 Mart'ta Vizyona Girecek

Yönetmenliğini ve senaristliğini Şahin Michael Derun'un gerçekleştirdiği "Yalan Dolan" filmi, 1 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.
Yapımcılığını Ulaş Çobancı'nın üstlendiği filmin başrol oyuncularından Şafak Sezer
, yaşadığı bir haksızlık sonucu işini kaybederek, birikmiş faturalarını ödeyemeyen bir adamı canlandırıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Burcu Binici
, Yıldırım Öcek
, Çetin Altay
, Hakan Eksen, Aslı Altaylar
, Başak Aslı Koşucu, Esma Soysal, Kahraman Sivri
, Erol Yavan ve Özcan Varaylı
yer alıyor.
Komedi türündeki film, 6 kişiden oluşan çılgın bir ekibin, sistem hatalarını da kullanarak kusursuz bir banka soygunu yapma macerasını konu ediniyor.
Filmin çekimleri ise geçen yılın haziran ayında İstanbul
'da 4 haftada tamamlandı.