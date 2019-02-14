Yalan Dolan Filmi
1 saat önce
Yalan Dolan filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Yalan Dolan filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Michael Şahin Derun
'un yönetmen koltuğunda oturduğu komedi türündeki 'Yalan Dolan' film
inin oyuncu kadrosunda Şafak Sezer
, Çetin Altay
, Burcu Binici
gibi isimler yer alıyor. Yönetmen:
Şahin DerunSenaryo:
Şahin DerunOyuncular:
Şafak Sezer, Çetin Altay, Burcu Binici, Umut Aksoy, Hakan Eksen, Yıldırım Öcek
, Aslı Altaylar
, Başak Aslı Koşucu, Esma Soysal, Kahraman Sivri
, Erol Yavan, Özcan VaraylıFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Yalan DolanYapımcı Firma:
Eser YapımcılıkYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
01.03.2019Yalan Dolan Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com
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