Son Dakika Haberleri: Yalan Dolan Filmi

Yalan Dolan Filmi

1 saat önce

Yalan Dolan filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Yalan Dolan filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Michael Şahin Derun'un yönetmen koltuğunda oturduğu komedi türündeki 'Yalan Dolan' filminin oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Çetin Altay, Burcu Binici gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Şahin Derun
Senaryo: Şahin Derun
Oyuncular: Şafak Sezer, Çetin Altay, Burcu Binici, Umut Aksoy, Hakan Eksen, Yıldırım Öcek, Aslı Altaylar, Başak Aslı Koşucu, Esma Soysal, Kahraman Sivri, Erol Yavan, Özcan Varaylı
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Yalan Dolan
Yapımcı Firma: Eser Yapımcılık
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 01.03.2019

Yalan Dolan Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com

Şafak Sezer, Yönetmen, Şahin Derun, Sinema
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