Yalan Dünya Mağarası'nın 5 milyon yıllık duvarlarını 'aşıklar' tahrip etti - Son Dakika

Yalan Dünya Mağarası'nın 5 milyon yıllık duvarlarını 'aşıklar' tahrip etti

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 5 milyon yıllık geçmişe sahip ve yöre halkı tarafından bir dönem ahır olarak da kullanılan Yalan Dünya Mağarası, 6 yarasa türüne ev sahipliği yapıyor.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 5 milyon yıllık geçmişe sahip ve yöre halkı tarafından bir dönem ahır olarak da kullanılan Yalan Dünya Mağarası, 6 yarasa türüne ev sahipliği yapıyor. Her yıl 30 bin ziyaretçi ağırlayan mağaranın duvarlarına kazınan ve boyalarla yazılan Türkçe isimler ile kalp şekilleri dikkati çekti.

5 milyon yıllık Yalan Dünya Mağarası, yaz-kış hava sıcaklığının 28 derece, nem oranının ise yüzde 70'lerde olmasıyla dikkati çekiyor. Yöre halkının astım hastalığını tedavi ettiğine inandığı ve bir dönem vatandaşlar tarafından küçükbaş hayvanlar için ahır olarak kullanılan mağara, 6 yarasa türüne de ev sahipliği yapıyor. Tarihi belli olmayan bir dönemde çoban ve köy ağasının kızının birbirine aşık olması ve çobanla kızın aşkına ailelerin izin vermemesi nedeniyle mağaraya saklanan çiftten çobanın üzerine mağaranın bir kısmının yıkılmasıyla, mağaranın adının 'Yalan Dünya Mağarası' olarak kaldığı anlatılıyor.

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DUVARLARA İSİM YAZIP AŞKINI KAZIYANLARIN TAHRİBATI

Beyrebucak Mahallesi'nde, ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Yalan Dünya Mağarası, dikit, sarkıt ve sütunlardan oluşuyor. Mağara 4 kilometre uzunluğa sahip. 2010 yılında Gazipaşa Kaymakamlığı ve Antalya Valiliği tarafından 450 metresi düzenlenip ışıklandırıldı. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken mağara, yaz- kış ziyarete açık. Mağarayı her yıl ortalama 30 bin kişi ziyaret ediyor. Mağara nemli olmasına rağmen yüksek tavan ve geniş salonları ile ziyaretçilerine keyifli zaman geçirme imkanı sunuyor. Salonlar arasında dar ve eğilerek geçilmesi gereken koridorlar bulunurken, mağaranın milyon yıllık duvarlarını tahrip eden yazıların bulunduğu dikkati çekti. Tamamının Türkçe isimlerden oluştuğu görülürken, mağaranın bir duvarında, insanın tırmanmasının mümkün olmayacağı 5-6 metrelik yüksekliğe '4-4-1966 Şeref Kongo' yazılması dikkati çekti. Mağaranın diğer duvarlarında ise ' Selim, Can, Ayşe,' gibi isimlerin ve kalp şekillerinin kazındığı görüldü.

Yalan Dünya Mağarası işletmecisi Mehmet Uncuoğlu, her yıl ziyaretçilerden büyük ilgi gördüklerini ve mağaranın tek girişi olduğunu söyledi. 4 kilometre uzunluğunda olduğunu da anlatan Uncuoğlu, vatandaşların mağarayı çok tanımadığını ve işletme olarak tanıtım faaliyetlerine ağırlık verdiklerini söyledi. İşletme olarak devralmadan önce mağaranın çok tahrip edildiğini ve bir süre ahır olarak kullanıldığını da anlatan Uncuoğlu, "Mağara duvarlarının kazınması isim yazılması çok kızdığımız ve kınadığımız bir durum. Bizim işletmemiz öncesinde mağaranın içinde yazılar yazılıp ateşler yakılmış. Duvarlar isliydi. Biz işletme olarak devralıp düzenledik ve bu türden olumsuzlukların önüne geçtik" dedi.

Mağarayı ziyaret eden İbrahim Karabulut, mağaranın gezilip görülebilecek kadar güzel bir yer olduğunu söyledi. Işıklandırmanın mağaraya ayrı bir güzellik kattığını anlatan Karabulut, mağaranın isminin de dikkatini çektiğini söyledi. Duvardaki sarkıt ve yerdeki dikitlerin dikkatini çektiğini anlatan Cansu Çetin ise gezerken çok keyif aldığını ifade etti.


Yalan Dünya, Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yalan Dünya Mağarası'nın 5 milyon yıllık duvarlarını 'aşıklar' tahrip etti - Son Dakika

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