Üye Girişi
Yalan Haber Yapan Gazeteciler Yüzleşmeye Gelemiyor - Son Dakika

Yalan Haber Yapan Gazeteciler Yüzleşmeye Gelemiyor

03.07.2021 21:07
Yalan Haber Yapan Gazeteciler Yüzleşmeye Gelemiyor, System.String[]

Eklenme tarihi 3 Temmuz 2021ABONE OL YALAN HABER YAPAN GAZETECİLER YÜZLEŞMEYE GELEMİYOR Mehmet Tevfik Göksu, 2 Temmuz 2021 gecesi, Haber Global kanalında yayınlanan Koltuk programına konuk olarak gazeteci Buket Aydın'ın sorularına yanıt verdi.

Eklenme tarihi 3 Temmuz 2021

ABONE OL YALAN HABER YAPAN GAZETECİLER YÜZLEŞMEYE GELEMİYOR Mehmet Tevfik Göksu, 2 Temmuz 2021 gecesi, Haber Global kanalında yayınlanan Koltuk programına konuk olarak gazeteci Buket Aydın'ın sorularına yanıt verdi.

İstanbul'la ilgili merak edilenleri yanıtlayan ve önemli açıklamalarda bulunan Mehmet Tevfik Göksu'nun konuşmasına dair detayları ve özet başlıkları haberimizin altında bulabilirsiniz.

İSTANBUL'DA EN BÜYÜK HABER DEPREM OLMALI İstanbul'da 7 milyon 100 bin bağımsız bölüm var. 2 milyonu 2000'den sonra yapılanlar ve riskli değiller. Geri kalanlardan riskli olanlar 300 bin. Sorunlu ve ivedilikle dönüştürülmesi lazım. Şu anda İstanbul'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle 117 bin konutun dönüşümü yapılıyor. En büyük dönüşüm projesi de Esenler'de. Esenler'de yaklaşık 60 bin konut yapılıyor. Fakat maalesef İstanbul Belediyesi'nin depremle ilgili aldığı bir önlem yoktur. Deprem dediğimiz konu, Allah korusun, toplumsal seferberlikle çözüm üretmemiz gereken hassas bir konudur. Bu hassas konuda kimsenin şov yapmaya, siyaset yapmaya hakkı yoktur. Çünkü sonunda can var.

MÜSİLAJ SORUNU İstanbul'da müsilaj çalışması yapılıyor. Ama kim yapıyor derseniz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyor. Bakanlık şu anda Marmara'ya kıyısı olan tüm kentlerin belediyelerinin entegre olduğu bir çalışma yapıyor. Müsilaj nedir, denizdeki kirlilikten kaynaklanan bir sorun. Müsilaj göründüğü anda Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi ve Çevre Şehircilik Bakanlığımız çalışmalara başladı. Şu anda tüm çalışmayı bakanlığımız yürütüyor.

KANAL İSTANBUL MİLLETİN PARASIYLA MI YAPILIYOR? Kanal İstanbul'u bakanımız çok net açıkladı. Dedi ki, Kanal İstanbul kendi kaynağını kendisi üretecek kadar büyük bir projedir. Kendi içerisinde bir sürü ticari alanlar var. Ticari üniteler var. Sayın Bakanımız bunu bütün ayrıntıları anlattı. Öbür taraftan şöyle düşünün. Şimdi siz bu kanalı kurmasanız, buraya bir yatırım yapmazsanız, bu TV kanalını kuranlar, kimse, bu kanalı kurmasalar, bu yatırımı yapmasa reklam alabilirler mi? Dururken kimse size reklam verir mi? Bir yatırım yaparsınız, onu gelirle karşılarsınız. Kanal İstanbul yatırım maliyeti ne kadar? 10 ile 15 milyar dolar arası söyleniyor. Türkiye için bunlar çok küçük rakamlar ya. Bakın size çok basit bir şey söylüyorum. Deprem riski altındaki konutların bulunduğu rezerv donatı alanlarını devlet kamulaştırsa üç Kanal İstanbul parası ödemesi gerekiyor. Oysa orada ürettiğiyle zaten kamu ciddi anlamda karda, ciddi anlamda avantajlı.

YALAN HABER YAPTILAR, HODRİ MEYDAN DEDİK! Yalan haberler yayınlayan CHP yandaşı medya kuruluşlarını basın toplantısına çağırdık. Hodri meydan dedik. Gelmediler. Korktular. Çünkü yalan söylüyorlar. İnsanların yalanla yüzleşmesi çok zor bir şeydir. Türkiye'de bir algı ve manipülasyon merkezi var. Bir haber merkezi değil de algı, manipülasyon ve itibarsızlaştırma merkezi olarak çalışıyorlar.

Altını çizerek söylüyorum, itibarsızlaştırma merkezi var. Büyükşehir belediyesinde onları çok Tevfik Göksu rahatsız ediyor. Bunu biliyorum ben. Çünkü tetikçi medya büyükşehirden beslenmedir. Patronlarıyla ilgili en büyük mücadeleyi ben yaptığım için de çok rahatsız oluyorlar galiba. Büyükşehirdeki biz o mücadeleyi yapınca orada bana diyecek cevapları yoktur. Esenler üzerinden algı yapmaya kalkıyorlar. Ben dedim ki kardeşim madem bu algı yapıyorsunuz. Hodri meydan. Hepinizi saat 11'de bekliyorum. Ne soracaksınız, ne sormak istiyorsanız buradayım, sizi bekliyorum. Buyurun gelin. Şimdi siz her gün bir şekilde bir haber yapıyorsanız, bir insanla ilgili, bir belediye ile ilgili bir şey yapıyorsanız buyurun gelin. Kimse gelemedi çünkü yalanlarıyla yüzleşmeye yürekleri yetmedi.

Biz insan olarak hakikat üzerine siyaset yapan insanlarız ve biz yapmış olduğumuz her işte vicdanımıza hesap vermeyi kendimize birinci görev kabul ederiz. Bizi yaratan Allah'a her yaptığımızdan hesap vereceğimizi biliriz. Biz bilerek yanlış yapmayız, eksik yapabiliriz, isabetsiz kararlar verebiliriz ama bilerek yanlış yapmayız. Onun için yaparken eğer bir şey yanlış yaptıysak çıkarız deriz ki biz orada yanlış yaptık deriz. Değilse, çıkar hodri meydan savunuruz. Onun için sözümüzün gücüne, yaptığımız işin hakikatine inandığımız için hodri meydan, buyurun. Ama hiçbiri gelemedi. Çünkü yalanlarıyla ile yüzleşme yürekleri yetmedi.

Hacılar Mevlid'le Karşılandı Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Rumeliler Derneği'nde düzenlenen Hacı karşılama programında yaptığı konuşmada, "Rumeli Derneğimiz Hacca...

Dev Kediler Esenler'deydi İKEDİ "Biz de İstanbulluyuz" projesi kapsamında Dörtyol Meydanı'nda kurulan atölyelerde çocuklar, hareketli kedi kuklaları yaparak hoşça vakit geçirdi... .

Meclis 3 Nisan'da Esenler Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantıları 3 Nisan Pazartesi günü başlıyor. 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi gereğince; Esenler...

Gökçimen 'savaş'ın Çocukları'nı Anlattı

"Sinema Söyleşileri"nde konuşan belgesel yönetmeni Tülay Gökçimen, savaşın çocuklar üzerindeki etkilerinden bahsederek, güvenliğini ve hatta çocukluğunu kaybetmiş Suriyeli...

Yalan Haber Yapan Gazeteciler Yüzleşmeye Gelemiyor

Mehmet Tevfik Göksu, Buket Aydın, Esenler, Göksu, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Yalan Haber Yapan Gazeteciler Yüzleşmeye Gelemiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çekya'yı 2-1 mağlup eden Danimarka, EURO 2020'de yarı finale yükseldi 20:56 Çekya'yı 2-1 mağlup eden Danimarka, EURO 2020'de yarı finale yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 4 bin 537 yeni vaka tespit edildi 20:30 Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 4 bin 537 yeni vaka tespit edildi Mine Tugay fotoğrafını 20:06 Mine Tugay fotoğrafını "üzgün" emojisi koyarak paylaştı, hayranlarından "geçmiş olsun" yorumları yağdı
Olay yerindeki muhabir fark etti! Öldü sanılan adam ceset torbasının içinde kıpırdamaya başladı 19:44 Olay yerindeki muhabir fark etti! Öldü sanılan adam ceset torbasının içinde kıpırdamaya başladı Ekmek hamuruyla top gibi oynayan 3 kişi serbest bırakıldı 19:06 Ekmek hamuruyla top gibi oynayan 3 kişi serbest bırakıldı Adı yasak aşk skandalına karışan eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasına Türk usulü kebaplı kutlama 18:05 Adı yasak aşk skandalına karışan eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasına Türk usulü kebaplı kutlama
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın 17:47 Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 16:54 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı

Son Dakika Haberleri
18:36 Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 4 gün gözaltında kalacak
18:35 Mostafa Mohamed'den, Galatasaray'a sevindirici haber! PSV maçında sahada olması bekleniyor
18:04 Fethiye'de can pazarı! Batan tekneden yükselen çığlıklar büyük panik yarattı
17:53 Ali Koç'tan 3 Temmuz açıklaması: Kupayı isteyen arkadaşlar müzemizi ziyaret edebilir
17:48 Fenomenin yaptığı sıcaklık esprisi pahalıya patladı! Bakanlık işletmeye 6 bin lira ceza kesti
17:46 Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var
17:16 Fenerbahçe, Napoli'yle sözleşmesi biten Elseid Hysaj için harekete geçiyor
17:03 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor
17:00 Beşiktaş, kamp kadrosuna Tyler Boyd'u dahil etmedi
16:54 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı
John Obi Mikel, Kuveyt ekibi Kuwait SC'ye transfer oldu John Obi Mikel, Kuveyt ekibi Kuwait SC'ye transfer oldu         
21:25
3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi 3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi         
20:46
Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki yangın kontrol altına alınamıyor Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki yangın kontrol altına alınamıyor         
20:25
Alex Teixeira'nın ailesiyle poz veren Josef de Souza transferin fitilini yaktı: Türkiye'de görüşürüz Alex Teixeira'nın ailesiyle poz veren Josef de Souza transferin fitilini yaktı: Türkiye'de görüşürüz         
20:01
Arka Sokaklar'da Özgür Ozan için ayrılık iddiası! Gerçekleşirse dizinin hayranları çok üzülecek Arka Sokaklar'da Özgür Ozan için ayrılık iddiası! Gerçekleşirse dizinin hayranları çok üzülecek         
19:18
Türkiye'ye getirilen Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 4 gün gözaltında kalacak         
18:37
Fenomenin yaptığı sıcaklık esprisi pahalıya patladı! Bakanlık işletmeye 6 bin lira ceza kesti Fenomenin yaptığı sıcaklık esprisi pahalıya patladı! Bakanlık işletmeye 6 bin lira ceza kesti         
17:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor         
17:04
Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı         
16:52
Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu         
16:43
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti         
14:57
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi         
12:22
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı         
12:09
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı         
23:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 21:45:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalan Haber Yapan Gazeteciler Yüzleşmeye Gelemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement