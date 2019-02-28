Son Dakika Haberleri: Yalan Haberler 'İslamofobi'yi Körüklüyor"

Yalan Haberler 'İslamofobi'yi Körüklüyor"

32 dakika önce

SİYASET, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Avrupa Parlamentosu'nda (AP) 'Avrupa'da Müslüman Karşıtı Irkçılık ile Mücadele' başlıklı bir panel düzenledi.

Yalan Haberler 'İslamofobi'yi Körüklüyor
SİYASET, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Avrupa Parlamentosu'nda (AP) 'Avrupa'da Müslüman Karşıtı Irkçılık ile Mücadele' başlıklı bir panel düzenledi. Panelin moderatörlüğünü yapan SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı, çok sayıda Avrupa ülkesinde aşırı sağcıların iktidarda olduğunu söyledi. Bayraklı, mayıs ayında yapılacak AP seçimlerine yönelik anketlerde de aşırı sağcı partilerin oy oranlarının yüzde 20'yi aşmasının beklendiğini ifade etti. Bu oy oranlarının 10 sene önce akıllara bile gelmeyeceğine dikkati çeken Bayraklı, şunları söyledi: "Irkçı söylemler normalleştirilmemeli. İslamofobi, ırkçılığın yeni ve kabul edilebilir bir biçimi halini aldı. İslamofobi sadece Müslümanların değil, bütün Avrupa'nın sorunudur. İslamofobi ile ciddi mücadele etmek gerekir aksi takdirde herkesi etkiler."

GERÇEK YABANCILAR IRKÇILAR

Politikacıların tek bir grubu düşman olarak suçlayan popülist ve tehlikeli söylemlerden kaçınması gerektiğini belirten AP milletvekili Wajid Khan ise Müslüman Avrupalıların, Avrupa vatandaşı olduğunu, Avrupa'da gerçek yabancıların ırkçılık yapanlar olduğunu söyledi.

Salzburg Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden Dr. Farid Hafez, çeşitli ülkelerdeki aşırı sağ grupların ittifak halinde olduklarını, pek çok Avrupa ülkesinde aşırı sağcıların İslamofobi üzerine seçim kampanyaları inşa ederek oylarını artırdıklarını ve siyaseten güçlü pozisyona geldiklerini anlattı. Hafez, aşırı sağ düşüncelerin Avrupa'da siyasetin merkezi konumuna geldiğini söyledi.

SİYASİ MALZEME YAPIYORLAR

Leeds Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Politika Bölümünden Dr. Amina Easat-Daas da kadınların İslamofobi'den daha fazla etkilendiklerini belirtti. Özellikle Belçika yerel medyasında Müslümanlar hakkında çok sayıda yanıltıcı haber yayınlandığını anlatan Easat-Daas, bu durumun ülkede İslamofobi'yi körüklediğini dile getirdi.

Charles Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Bölümünden Dr. Selma Muhic Dizdarevic ise Doğu Avrupa ülkelerinde göçmenlerin ve İslamofobinin ciddi siyasi malzeme haline geldiğini ifade etti. Bu ülkelerde çok sayıda Müslüman olmamasına rağmen İslamofobinin arttığını belirten Dizdarevic, halkta göçmenlerin toplumları ve kültürleri ele geçireceği algısının yaygınlaştığını anlattı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:25 

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Hoffenheim'ın Genç Kalecisi İsa Doğan'ın Peşine Düştü Meral Akşener: Mersin'de Yeni Bir İsimle Seçime Gireceğiz

İmamoğlu: Öğrencilere Aylık Akbil 50 TL, 25 Yaş Altına Ulaşım Yüzde 40 İndirimli Olacak Magandanın Ambulansa Yol Vermeme Çabası Kameraya Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 11:57:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalan Haberler 'İslamofobi'yi Körüklüyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]