Yalan Haberler 'İslamofobi'yi Körüklüyor"

SİYASET, Ekonomi
ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Avrupa
Parlamentosu'nda (AP) 'Avrupa'da Müslüman Karşıtı Irkçılık ile Mücadele' başlıklı bir panel düzenledi. Panelin moderatörlüğünü yapan SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı
, çok sayıda Avrupa ülkesinde aşırı sağcıların iktidarda olduğunu söyledi. Bayraklı, mayıs ayında yapılacak AP seçimlerine yönelik anketlerde de aşırı sağcı partilerin oy oranlarının yüzde 20'yi aşmasının beklendiğini ifade etti. Bu oy oranlarının 10 sene önce akıllara bile gelmeyeceğine dikkati çeken Bayraklı, şunları söyledi: "Irkçı söylemler normalleştirilmemeli. İslamofobi, ırkçılığın yeni ve kabul edilebilir bir biçimi halini aldı. İslamofobi sadece Müslümanların değil, bütün Avrupa'nın sorunudur. İslamofobi ile ciddi mücadele etmek gerekir aksi takdirde herkesi etkiler."
GERÇEK YABANCILAR IRKÇILAR
Politikacıların tek bir grubu düşman olarak suçlayan popülist ve tehlikeli söylemlerden kaçınması gerektiğini belirten AP milletvekili Wajid Khan ise Müslüman Avrupalıların, Avrupa vatandaşı olduğunu, Avrupa'da gerçek yabancıların ırkçılık yapanlar olduğunu söyledi. Salzburg
Üniversitesi Siyaset
Bilimi Bölümü'nden Dr. Farid Hafez, çeşitli ülkelerdeki aşırı sağ grupların ittifak halinde olduklarını, pek çok Avrupa ülkesinde aşırı sağcıların İslamofobi üzerine seçim kampanyaları inşa ederek oylarını artırdıklarını ve siyaseten güçlü pozisyona geldiklerini anlattı. Hafez, aşırı sağ düşüncelerin Avrupa'da siyasetin merkezi konumuna geldiğini söyledi.
SİYASİ MALZEME YAPIYORLAR Leeds Üniversitesi
Sosyoloji ve Sosyal Politika Bölümünden Dr. Amina Easat-Daas da kadınların İslamofobi'den daha fazla etkilendiklerini belirtti. Özellikle Belçika
yerel medyasında Müslümanlar hakkında çok sayıda yanıltıcı haber yayınlandığını anlatan Easat-Daas, bu durumun ülkede İslamofobi'yi körüklediğini dile getirdi.
Charles Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Bölümünden Dr. Selma
Muhic Dizdarevic ise Doğu Avrupa ülkelerinde göçmenlerin ve İslamofobinin ciddi siyasi malzeme haline geldiğini ifade etti. Bu ülkelerde çok sayıda Müslüman olmamasına rağmen İslamofobinin arttığını belirten Dizdarevic, halkta göçmenlerin toplumları ve kültürleri ele geçireceği algısının yaygınlaştığını anlattı.