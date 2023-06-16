Bu bir yalan mıydı? Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandıktan geçersiz oy çıkmadı - Son Dakika
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Bu bir yalan mıydı? Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandıktan geçersiz oy çıkmadı

16.06.2023 10:56

Katıldığı canlı yayında CHP'den istifa ettiğini ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda Sinan Oğan'a ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını belirterek tüm dikkatleri üzerine çeken eski CHP milletvekili Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandıkta geçersiz hiçbir oyun bulunmadığı ortaya çıktı.

Konuk olduğu Halk TV ekranlarında seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Abdüllatif Şener, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini belirtti. Şener açıklamasında "1. turda Sinan Oğan'a oy verdim. 2. turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim" ifadelerine yer verdi.

SANDIĞINDAN HİÇ GEÇERSİZ OY ÇIKMADI

Gündeme bomba gibi düşen bu çıkış sonrası gazeteci Barış Pehlivan, Twitter hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Şener'in oy kullandığı sandıktan geçersiz oy çıkmadığını tutanakla paylaşan Pehlivan, "Şener oyunu ailesiyle birlikte Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı. Sandık numarası ise 4090. 4090 numaralı sandıkta görevli CHP müşahidi ile görüştüm. Kendisi Şener'in ikinci turda o sandıkta oy kullandığına tanık olduğunu belirtti. Ve ikinci turdaki o sandıktaki tutanakları inceledim. Buna göre, o sandıkta toplam 321 seçmen oy kullanmış. Sandıktan 57 oy Recep Tayyip Erdoğan'a, 264 oy ise Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkmış. Asıl çarpıcı olan ise şu: Sandıktan hiç geçersiz oy çıkmamış" dedi.

İşte o seçim tutanağı;

Yalan mı söyledi? Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandıktan geçersiz oy çıkmadı
YORUMLAR (6)
  • Hamit Gündoğdu: Sinan Ogan'a oy verdim deyip reise mesaj mı? veriyor!))) Reis tahminen belki şunu diyebilir.. ogan'in arkasındaki sıranın en sonuna geç şu an çok meşgulüm ama sana sıra gelirse koltuk olmazda belki bir tabure ayarlarız;)))))) Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
  • müjdat: atsa ne olur atmasa ne olur memleket meselesı oldu sankı Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • Mehmet Aydın: Utanma konusunda ne düşünüyorsunuz beyfendi Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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Abdüllatif Şener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu bir yalan mıydı? Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandıktan geçersiz oy çıkmadı - Son Dakika


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