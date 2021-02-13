Yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı - Son Dakika

Yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı

13.02.2021 15:56

Yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı Çiftçiyi zor günler bekliyor Amasya'nın Taşova ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle badem ve erik gibi meyve ağaçları çiçek açtı.

Yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı

Çiftçiyi zor günler bekliyor

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle badem ve erik gibi meyve ağaçları çiçek açtı.

Hava sıcaklığı ilçede geçen haftadan bu yana mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Pek çok meyve ağacı yalancı bahara aldanıp çiçeklendi. Taşova'ya bağlı Alpaslan köyünde yaşayan üniversite öğrencisi Durmuş Efe Albayrak, hava sıcaklığının dengesizliğinin doğayı da etkilediğini söyledi. 2-3 haftadır hava sıcaklıklarının yükseldiğini belirten Albayrak, "Öğrenciyim Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde yaşıyorum. Mevsim normallerinin üzerinde geçen hava sıcaklıkları nedeniyle maalesef çiçeklerimiz bu aylarda açmaması gerekirken ağaçlarımız çiçek açtılar. Küresel ısınmadan dolayı havaların sıcak gitmesi, iklim değişikliğine neden oldu. 2-3 haftadır rahatlıkla bunların 20 derece üzerinde hava olması adeta ağaçları da kandırdı ve çiçek açtı. Ağaçlar çiftçiye büyük sıkıntılar yaşatabilir bu yaz. İlerleyen günlerde birkaç gün sonra balkanlardan soğuk havasının geleceğini söylediler ve bu da çiçeklerin yanması ağaçların yanmasına neden olabilir. Çiftçiyi zor günler bekliyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı
Yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı
Yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı
Yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı

Amasya, Taşova, Erik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı - Son Dakika Ekonomi


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