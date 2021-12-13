Yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı - Son Dakika

Yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı

DÜZCE Düzce'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı sebebi ile meyve ağaçları çiçek açtı.

Hava sıcaklığı Düzce'de hafta başından bu yana mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bahara benzeyen günler yaşayan Düzce'de vatandaşlar sokaklara çıkarken, çocuklar evlerinin önünde oyunlar oynadı. Pek çok meyve ağacı yalancı bahara aldanıp çiçeklendi. Hava sıcaklıklarının istikrarsızlığı doğayı da etkilendi. Soğukla mücadele ederken bir anda hava sıcaklığının yükselmesi ile ağaçlar çiçek açarken, vatandaşlar da ağaçların çiçek açmasına insanların aldanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Arkamda ki ağaca baktığınız da çiçek açtığını görüyorsunuz. Bu yalancı bahara aldanan bir ağaç. Önümüzdeki hafta veya günlerde Düzce'de kar yağışı olması bekleniyor. Bu kar yağışı sonrasında bu çiçeklerin hepsi yok olacak. Bu havalar hasta eden havalardır. Dikkatli giyinmek, dikkat etmek gerekir. Yalancı bahara aldanmamak gerekir" ifadelerini kullandı.