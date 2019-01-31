Yalancı Bahara" Aldanan Meyve Ağaçları Çiçek Açtı

Kastamonu
'nun Abana
ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu meyve ağaçları çiçek açtı.
İlçenin Konakören Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Sandıkçıoğlu'nun bahçesindeki şeftali, erik ve kiraz ağaçları, havaların sıcak gitmesi üzerine tomurcuklandı. Bazı ağaçlarda ise çiçeklenme başladı.
Sandıkçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış soğukları nedeniyle uykuda olması gereken meyvelerin çiçek açmasının kendilerini şaşırttığını söyledi.
İki sene önce bu mevsimde mahallelerinde bir metre kar olduğuna işaret eden Sandıkçıoğlu, "O zaman mahallemize kar nedeniyle araba zor çıkıyordu, her yer kar altındaydı. Bugün ise bambaşka bir hava yaşıyoruz. Şu an hava sıcaklığı 10 derecenin üzerinde. Eskiler 84 fırtınası derler, kar yağması lazım ama artık iklimler değişti. Güzel havalar var." ifadelerini kullandı.
Sandıkçıoğlu, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını dile getirerek, "İnşallah havalar birden soğumaz, don olmaz. Aksi takdirde tomurcuklanan ve çiçek açan meyve ağaçlarımızdan hiç verim alamayız. Allah'ın hikmeti deyip bekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.