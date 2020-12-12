Yalancı bahara aldanan muşmula ağacı çiçek açtı - Son Dakika

Yalancı bahara aldanan muşmula ağacı çiçek açtı

12.12.2020 07:55
Yalancı bahara aldanan muşmula ağacı çiçek açtı, System.String[]

ANTALYA'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle muşmula ağacı, 3 ay önce çiçek açtı.

ANTALYA'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle muşmula ağacı, 3 ay önce çiçek açtı.

Bahardan kalma günlerin yaşandığı Antalya'da aralık ayında bazı ağaçlar erken çiçek açtı. Yalancı bahara aldanan muşmula ağacı da çiçeklendi. Mart ve nisan ayında çiçek açıp, yaz ayında olgunlaşmasının ardından pazar ve manav tezgahlarında yerini alan muşmula ağacının, kışın ortasında çiçek açması görenleri şaşırttı.Dallarında açan çiçekleriyle aralık ayında ilkbahar güzelliği yaşatan muşmula ağacı, ilgi odağı oldu.


Yalancı bahara aldanan muşmula ağacı çiçek açtı
Yalancı bahara aldanan muşmula ağacı çiçek açtı
Yalancı bahara aldanan muşmula ağacı çiçek açtı
Yalancı bahara aldanan muşmula ağacı çiçek açtı
Yalancı bahara aldanan muşmula ağacı çiçek açtı
Yalancı bahara aldanan muşmula ağacı çiçek açtı

Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yalancı bahara aldanan muşmula ağacı çiçek açtı - Son Dakika


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