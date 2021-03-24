Yalancı bahara aldanıp çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı - Son Dakika

Yalancı bahara aldanıp çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı

Afyonkarahisar'da kötü hava şartları hayatı olumsuz etkiliyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da dün yaşanan yoğun kar yağışı sonrası kent adeta beyaz bir örtü ile kaplanırken, yalancı baharı aldanıp çiçek açan ağaçlar ise kar altında kartpostallık manzara oluşturdu.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden yağış kar yağışı sonrası kent beyaz örtü ile kaplandı. Mart ayının son haftasında olunmasına rağmen kentte adeta kara kış geri döndü. Kar yağışı sonrası tarihi Karahisar Kalesi'de adeta beyaz gelinliğini giyerken, yalancı bahara aldanıp çiçek açan ağaçlar ise kar altında seyrine doyumsuz bir manzara sundu. Bazı fotoğraf meraklıları ise yapan kar manzarasını görüntülemek için sabah erken saatlerde soluğu ormanlık ve mesirelik alanlarda aldı.

Yağış ile birlikte kentte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azaldı. Ayrıca kentte kalınlığı yer yer 12 santimetrelere kadar ulaştı. Kentte olumsuz hava koşullarının hafta sonuna kadar devam edeceği öğrenilirken, sıcaklıkların ise özellikle geceleri '0' derecenin altında olacağı belirtildi.

Öte yandan, kentte yağan kar sonrası sabah erken saatlerde yollarda yaşanan buzlanmaya bağlı olarak çok sayıda yaralanmalı ve maddi hasarlı kazanın meydana gelmesine sebep oldu.