Son Dakika Haberleri: Yalancı baharın yalan çiçeği
Son Dakika Güncel Yalancı baharın yalan çiçeği - Son Dakika

Yalancı baharın yalan çiçeği

6 saat önce

Eskişehir, Kasım ayında sıra dışı bir manzaraya sahne oldu.

Yalancı baharın yalan çiçeği, System.String[]

Eskişehir, Kasım ayında sıra dışı bir manzaraya sahne oldu. Soğuk havaların ardından gelen 'Pastırma Yazı' kayısı ağacına çiçek açtırdı.

Eskişehir-Afyonkarahisar yolu Derbent mevkiindeki bir lokantanın bahçesinde bulunan kayısı ağacı Kasım ayında çiçek açtı. Henüz tam olarak yapraklarını dökmeyen ağacın dallarının bir kısmında geçtiğimiz yazdan kalma sararmış yapraklar bulunurken, diğer kısmında ise çiçekler açtı. Geçen yıl Kasım ayını karla karşılayan Eskişehir'de, bu yıl 'Pastırma Sıcaklarının' da etkisiyle açan kayısı çiçeği görenleri hem mutlu etti hem de küresel iklim değişikliği nedeniyle üzdü.

"AĞACIN BİR KISMI DAHA YAPRAKLARINI DÖKMEDEN DİĞER KISMI ÇİÇEK AÇMIŞ"

Konuyla ilgili konuşan işyeri sahibi Yasemin Kaya, bu yıl Kasım ayının sıcak geçtiğine değinerek, "Müşterilerimiz tarafından sosyal medyada paylaşılmış biz de aslında görmemiştik. Biz de çok şaşırdık bu duruma. Yani ağacın bir kısmı daha yapraklarını dökmeden diğer kısmı çiçek açmış. Yani hayırlısı olsun ama bu iklim değişiklikleriyle alakalı tamamen. Bu kayısı ağacı, normalde mevsimin çok güzel kayısı veriyor. Bir tane daha kayısı ağacı var ama o kurudu ama bu, bu şekilde. Tamamen iklim değişiklikleriyle alakalı. Bu sene Kasım ayı tamamen sıcak geçti. Onla alakalı diye düşünüyorum. Geçen yıl daha soğuktu Kasım ayı, yani biz de bu durumla ilk defa karşılaşıyoruz" dedi.

(İHA)

Eskişehir, Derbent, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 13 Kasım 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Çalışan annelere aylık 1.300 liralık destek için başvurular bugün başlıyor YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 18:11:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalancı baharın yalan çiçeği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]