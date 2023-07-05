Yalancı medyum, eski sevgiliyi geri getirme vaadiyle vurgun yaptı! Kadınları taciz ettiği de ortaya çıktı - Son Dakika
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Yalancı medyum, eski sevgiliyi geri getirme vaadiyle vurgun yaptı! Kadınları taciz ettiği de ortaya çıktı

05.07.2023 14:37

Bursa'da eşi tarafından terk edilen ve aldatılan kadınlar ile sevgililerinden ayrılan genç kızları 'yeniden kavuşturma' yalanıyla tuzağına düşürüp yüksek miktarlarda para alıp taciz ettiği iddia edilen internet medyumu, Bursa polisi tarafından yakalandı. Medyumun kandırdığı bir kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, medyumun kadınlardan kısa sürede 500 bin lira alarak haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Medyum gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Bursa'da eşi tarafından terk edilen ve aldatılan kadınlar ile sevgililerinden ayrılan genç kızları "yeniden kavuşturma" yalanıyla tuzağına düşürüp yüksek miktarlarda para alıp taciz ettiği iddia edilen internet medyumu Bursa polisi tarafından yakalandı.

BÜYÜ YAPMA BAHANESİYLE ELLE TACİZ ETMİŞ

Edinilen bilgiye göre, Bursa'da internet üzerinden sosyal medya platformlarına ilan veren medyum M.Ç.(22), ayrılan sevgiliyi geri getireceğini, gözü dışarıda olan kocayı eşine ve ailesine bağlayacağını iddia etti.Aynı dertlerden müzdarip olan evli kadınlar ve genç kızlar sosyal medyadaki ilanı görüp medyumu aramaya başladı. Ağına düşürdüğü kadın ve genç kızları kaldığı aparta çağıran sahte kar medyum M.Ç.'nin burada kadınların bazılarına büyü yapma bahanesiyle elle tacizde bulunduğu, yüksek miktarda paralar aldığı, bankalara hesap açtırıp kredi çektirdiği, kadınların kredi kartlarını kullanarak alışveriş yaptığı iddia edildi.

Yalancı medyum, eski sevgiliyi geri getirme vaadiyle vurgun yaptı! Kadınları taciz de etmiş

SON İŞİNDE YAKAYI ELE VERDİ

Medyumun kandırdığı bir kadının şikayeti üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri medyumun kadınlardan kısa sürede 500 bin lira alarak haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Ekipler M.Ç.'nin ofis olarak kullandığı apartta yaptığı baskında 22 yaşındaki medyumu gözaltına aldı. Apartta yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, polis kimliği ve kadınlardan alındığı tahmin edilen bir miktar para ele geçirildi.

Yalancı medyum, eski sevgiliyi geri getirme vaadiyle vurgun yaptı! Kadınları taciz de etmiş

15 AYRI SUÇTAN KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili gözaltına alınan medyum M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Dolandırıcılık ve Taciz" suçlarından adliyeye sevk edildi. M.Ç.nin 15 ayrı dolandırıcılık suçundan da sabıkasının olduğu öğrenildi. Polis yetkilileri, internet ve sanal medyada medyum ve falcı ilanlarına itibar edilmemesini isterken, mağdur kişilerin kimliklerinin gizli tutulacağını dolandırılan kişilerin savcılık ya da emniyete başvurması gerektiğini ifade ettiler.

Yalancı medyum, eski sevgiliyi geri getirme vaadiyle vurgun yaptı! Kadınları taciz de etmiş
Yalancı medyum, eski sevgiliyi geri getirme vaadiyle vurgun yaptı! Kadınları taciz de etmiş
Eski sevgiliyi geri getirme vaadiyle kadınları taciz edip vurgun yapan yalancı medyum, son işinde yakayı ele verdi
Eski sevgiliyi geri getirme vaadiyle kadınları taciz edip vurgun yapan yalancı medyum, son işinde yakayı ele verdi
Kaynak: İHA
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Yalancı, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalancı medyum, eski sevgiliyi geri getirme vaadiyle vurgun yaptı! Kadınları taciz ettiği de ortaya çıktı - Son Dakika


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