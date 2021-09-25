Yalancılar ve Mumları İlk Bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta! - Son Dakika

Yalancılar ve Mumları İlk Bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!
Meliha, Elif, Şebnem ve Ceyda adlı dört arkadaşın aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılacak.
Elif'in (Ceren Moray) hayatının kırılma noktası eşi Engin'in (İsmail Demirci) kaybolmasıdır. Kızı Sumru ile ayakta durma savaşı veren ve kafe işleten Elif'in yolu kızının okul arkadaşı Pelin'in babası Yakup (Feyyaz Duman) ve bakıcısı Şerife'yle (Melike Güner) kesişir ve her şey allak bullak olur.
Yalancılar ve Mumları FOX'ta!
Oyuncular:
Elçin Sangu
Ceren Moray
Şafak Pekdemir
Feyyaz Duman
İlker Kızmaz
Melike Güner
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