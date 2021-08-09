Yalancının mumu yatsıya kadar! Ehliyetsiz araç kullanıp kazan yapan sevgilisini bırakıp kaçtı, yarım saat sonra geri döndü - Son Dakika

Kaza, gece yarısı sıralarında Yedişehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Şule E. (25), ana cadde üzerinden sokağa dönüş yaparken fren yerine gaza basınca kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, 2 metre yükseklikten yolun sağındaki evin bahçesine düştü.

GENÇ KADIN HASTANETE KALDIRILDI

Gürültüyü duyup evlerinden çıkan vatandaşlar, sürücü Şule E. ile yanındaki erkek arkadaşı Merdan Y.'yi otomobilden çıkardı. Merdan Y. uzaklaşırken, adrese çağrılan sağlık ekipleri, yaralı Şule E.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü.

CEZA YEMEMEK İÇİN KAÇMIŞ

Kısa süre sonra geri dönen, kazayı haber alıp gelmiş gibi davranan Merdan Y.'nin yalanı, görgü tanıklarının ifadesi sonrası ortaya çıktı. Merdan Y.'nin alkollü olduğu, bu nedenle otomobili sürücü belgesi olmayan Şule E.'ye verdiği, kazadan sonra da ceza yememek için uzaklaştığı üzerinde duruluyor. Merdan Y. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, bahçeye uçan otomobil ise vinç yardımıyla çıkarıldı.