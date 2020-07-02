Yalavaç'tan AB kararına tepki - Son Dakika

Yalavaç'tan AB kararına tepki

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Meclis Başkanı Kenan Yalavaç, Avrupa Birliğinin (AB) 1 Temmuz'dan itibaren dış sınırlarını açma kararı aldığı 15 ülke arasında Türkiye'ye yer vermemesine tepki gösterdi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Meclis Başkanı Kenan Yalavaç, Avrupa Birliğinin (AB) 1 Temmuz'dan itibaren dış sınırlarını açma kararı aldığı 15 ülke arasında Türkiye'ye yer vermemesine tepki gösterdi.


Video konferans üzerinden yapılan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi haziran ayı meclis toplantısında konuşan Yalavaç, "AB'nin; ABD, Brezilya, Rusya ve Hindistan gibi Covid-19 küresel salgınıyla mücadelede başarısız olan ülkelerle Türkiye'yi bir tutması ve yasakları devam ettirmesi tam anlamıyla ikiyüzlülüktür. Türkiye Cumhuriyeti olarak Covid-19 ile mücadelede zamanında aldığımız doğru tedbirler, sağlık sistemimizin gücü ve salgını kontrol altına alma konusunda gösterdiğimiz başarı ortadadır. AB'nin aldığı kararlar tamamen ekonomik korkularla alınmış kararlardır" dedi. Başta deniz turizmi tesisleri ve deniz araçları olmak üzere tüm turizm tesislerinde ve turistik yörelerde gerekli tüm hijyen tedbirlerinin alındığını ve kontrollerin yapıldığını ifade eden Yalavaç, sağlıklı ve güvenli turizmin adresinin Türkiye olduğunu söyledi. Yalavaç, "Yurt dışından gelecek misafirlerimizin Ege kıyılarında tatili ne kadar çok özlediğini biliyoruz. Avrupa Birliğinin bu yanlış karardan en kısa sürede vazgeçmesini bekliyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Avrupa Birliği, Türkiye, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 09:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yalavaç'tan AB kararına tepki - Son Dakika Ekonomi

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