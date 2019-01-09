Son Dakika Haberleri: Yalçı T.'den Kötü Haber! Cesedi Bulundu

Yalçı T.'den Kötü Haber! Cesedi Bulundu

24 dakika önce

YALÇIN T., en son 31 Aralık akşamı daha önce kaldığı Berlin'in Reinickendorf semtinde görüldü.

Yalçı T.'den Kötü Haber! Cesedi Bulundu, System.String[]
YALÇIN T., en son 31 Aralık akşamı daha önce kaldığı Berlin'in Reinickendorf semtinde görüldü. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Yapılan aramalar sonucu Rheinland Pflaz Eyaleti sınırları içinde kalan Kaieserslautern kentinde cesedi bulundu. Polis, Yalçın T.'nin katil zanlısı olarak hakkında yakalama kararı bulunan 37 yaşındaki bir kişiyi Stuttgart yakınlarında yakaladı. Yakalanan şüphelinin polis ve savcılık sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenildi. Polis, cinayetin neden işlendiğini henüz belirleyemedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:05 

Polis, Aralık, Berlin, Güncel
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