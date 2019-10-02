Son Dakika Haberleri: Yalçın Akdoğan, AK Parti Genel Başkan Danışmanı oldu
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Yalçın Akdoğan, AK Parti Genel Başkan Danışmanı oldu

1 saat önce

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı oldu.

Yalçın Akdoğan, AK Parti Genel Başkan Danışmanı oldu, System.String[]

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı oldu.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Ankara Milletvekilimiz Yalçın Akdoğan 'Genel Başkan Danışmanı' olarak görevlendirilmiştir." bilgisini paylaştı.

Şahin, Akdoğan'ı tebrik ederek, AK Parti için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, Yalçın Akdoğan, AK Parti, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:20 Kaynak: AA
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Yalçın Akdoğan, AK Parti Genel Başkan Danışmanı oldu
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