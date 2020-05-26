Yalçın Arslan, dualarla anılacak - Son Dakika

Yalçın Arslan, dualarla anılacak
Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı ve Zonguldak Devlet Tiyatroları Müdürlüğü görevini sürdürürken kalbine yenik düşen Yalçın Arslan dualarla anılacak.
Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı ve Zonguldak Devlet Tiyatroları Müdürlüğü görevini sürdürürken kalbine yenik düşen Yalçın Arslan dualarla anılacak.
Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı ve Zonguldak Devlet Tiyatroları Müdürlüğü görevini sürdürdüğü sırada iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu 27 Mayıs 2014 tarihinde hayatını kaybeden Yalçın Arslan ölümünün 6'ncı yılında dualarla anılacak. Her yıl Asri Mezarlık'taki mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunarak gerçekleştirilen tören ise bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edilerek ilerideki günlerde belirlenecek bir tarihe çekildi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 03:55 Kaynak: İHA
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