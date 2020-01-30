Yalçın Ayhan, Fatih Karagümrük'te - Son Dakika
Son Dakika Spor Yalçın Ayhan, Fatih Karagümrük'te - Son Dakika Spor

Yalçın Ayhan, Fatih Karagümrük'te

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 37 yaşındaki defans oyuncusu Yalçın Ayhan'ı kadrosuna kattı.

Yalçın Ayhan, Fatih Karagümrük'te, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 37 yaşındaki defans oyuncusu Yalçın Ayhan'ı kadrosuna kattı.


Fatih Karagümrük, kadrosunu tecrübeli defans oyuncusu Yalçın Ayhan ile güçlendirdi. İkinci Başkan Serkan Hurma'nın imza attırdığı Yalçın Ayhan, ligin ikinci yarısında Karagümrük için ter dökecek. Türkiye'de birçok kulüpte forma giyen 37 yaşındaki futbolcu bu sezon Ankaragücü formasıyla 4 karşılaşmaya çıkmıştı. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Yalçın Ayhan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:13 Kaynak: İHA
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