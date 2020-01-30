Son Dakika › Spor › Yalçın Ayhan, Fatih Karagümrük'te - Son Dakika Spor
Yalçın Ayhan, Fatih Karagümrük'te
6 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 37 yaşındaki defans oyuncusu Yalçın Ayhan'ı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:13 Kaynak: İHA
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 37 yaşındaki defans oyuncusu Yalçın Ayhan'ı kadrosuna kattı.
Fatih Karagümrük, kadrosunu tecrübeli defans oyuncusu Yalçın Ayhan ile güçlendirdi. İkinci Başkan Serkan Hurma'nın imza attırdığı Yalçın Ayhan, ligin ikinci yarısında Karagümrük için ter dökecek. Türkiye'de birçok kulüpte forma giyen 37 yaşındaki futbolcu bu sezon Ankaragücü formasıyla 4 karşılaşmaya çıkmıştı. - İSTANBUL
Son Dakika Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Hep birlikte başarıya ulaşacağız Boluspor, Erkan Süer'in transferi için Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırım talebini reddetti Portekizli oyuncu gol sonrası asker selamı verdi! UEFA şimdi ne yapacak?