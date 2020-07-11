Yalçın'dan Kayseri Bosna Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ziyaret - Son Dakika

Yalçın'dan Kayseri Bosna Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ziyaret

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yapılan soykırımın 25. yılı nedeniyle Kayseri Bosna Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yapılan soykırımın 25. yılı nedeniyle Kayseri Bosna Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

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Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Bosna Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sebahattin Bulduk ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Yalçın, Bosna'da unutulmaz acılar yaşandığını belirtti.

O yıllarda yaşanan acıların ilk günkü gibi taze olduğunu kaydeden Yalçın, "Acılarınızı paylaşıyoruz. Srebrenitsa'da yaşananlar, insanlık tarihinin en acı ve hüzün verici olaylarından birisidir. Burada bir insanlık dramı yaşandı ancak Boşnak kardeşlerimiz, insanlık dramıyla insanlık dersi de verdiler. Şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabb'im bir daha böyle acılar göstermesin." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Bulduk ise bu katliamı ömürlerinin sonuna kadar unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

Ziyarette şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Srebrenitsa, Saraybosna, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalçın'dan Kayseri Bosna Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ziyaret - Son Dakika
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