Son Dakika Haberleri: Yalçın: "Genel Başkanımızın durumu son derece iyi, mükemmel durumda."
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Yalçın: "Genel Başkanımızın durumu son derece iyi, mükemmel durumda."

2 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "(Bahçeli'nin sağlık durumu) Şu an şuuru açık, konuşabiliyor.

Yalçın:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: "(Bahçeli'nin sağlık durumu) Şu an şuuru açık, konuşabiliyor. Genel Başkanımızın durumu son derece iyi, mükemmel durumda."

(İHA)

MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:45 Kaynak: İHA
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