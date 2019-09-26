Yalçın, hizmet binası ile pazar yeri inşaatlarını inceledi

Güdül Belediyesinden, belediye hizmet binası ve pazar yeri otopark inşaatlarının tamamlanma aşamasında olduğu bildirildi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçe merkezinde yapımı süren belediye hizmet binası ile pazar yeri otopark inşaatlarında incelemelerde bulundu, firma yetkililerinden bilgi aldı.

İlçeye iki muhteşem bina kazandırmanın çabasında olduklarını belirten Yalçın, mimari çizgisi ve görünümleriyle belediye hizmet binasının Osmanlı dönemi eserlerini hatırlatacağını söyledi.

Pazar yeri, düğün salonu, otopark hizmeti verecek binanın da çok amaçlı kullanılacağını dile getiren Yalçın, binaları kısa süre içinde tamamlamayı planladıklarını belirtti.

Yalçın, belediyeyi tamamlandığında yeni hizmet binasına taşıyacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Belediye bünyesinde bulunan tüm birimler, birim müdürlükleri bu binamızda olacak. Halkımız, belediyeye geldiğinde zaman kaybetmeden birimlerde işini görmüş olacak. Ayrıca çok amaçlı kullanılacak pazar yeri, otopark, düğün salonu binamızda bitirilme aşamasında. Bu hizmetlerin ilçemize getirilmesinde bizlere desteğini esirgemeyen Ankara milletvekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum."