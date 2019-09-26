Son Dakika Haberleri: Yalçın, hizmet binası ile pazar yeri inşaatlarını inceledi
Son Dakika Güncel Haber

Yalçın, hizmet binası ile pazar yeri inşaatlarını inceledi

1 saat önce

Güdül Belediyesinden, belediye hizmet binası ve pazar yeri otopark inşaatlarının tamamlanma aşamasında olduğu bildirildi.

Yalçın, hizmet binası ile pazar yeri inşaatlarını inceledi, System.String[]

Güdül Belediyesinden, belediye hizmet binası ve pazar yeri otopark inşaatlarının tamamlanma aşamasında olduğu bildirildi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçe merkezinde yapımı süren belediye hizmet binası ile pazar yeri otopark inşaatlarında incelemelerde bulundu, firma yetkililerinden bilgi aldı.

İlçeye iki muhteşem bina kazandırmanın çabasında olduklarını belirten Yalçın, mimari çizgisi ve görünümleriyle belediye hizmet binasının Osmanlı dönemi eserlerini hatırlatacağını söyledi.

Pazar yeri, düğün salonu, otopark hizmeti verecek binanın da çok amaçlı kullanılacağını dile getiren Yalçın, binaları kısa süre içinde tamamlamayı planladıklarını belirtti.

Yalçın, belediyeyi tamamlandığında yeni hizmet binasına taşıyacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Belediye bünyesinde bulunan tüm birimler, birim müdürlükleri bu binamızda olacak. Halkımız, belediyeye geldiğinde zaman kaybetmeden birimlerde işini görmüş olacak. Ayrıca çok amaçlı kullanılacak pazar yeri, otopark, düğün salonu binamızda bitirilme aşamasında. Bu hizmetlerin ilçemize getirilmesinde bizlere desteğini esirgemeyen Ankara milletvekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum."

Muzaffer Yalçın, Güdül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul depremi sonrası Kandilli'den yeni uyarı: Artçılar devam edecek
Salı günkü deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür'den yeni açıklama: Risk daha da artmış olabilir Tekirdağ'da bir binada deprem dolayısıyla boydan boya çatlaklar oluştu İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası Taksim'deki binada kayma meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 19:01:29. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalçın, hizmet binası ile pazar yeri inşaatlarını inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]