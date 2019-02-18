Son Dakika Haberleri: Yalçın'ın Acı Günü

Yalçın'ın Acı Günü

37 dakika önce

Şakir'in camiinden kılınan ikindi namazına Trabzonsporlu efsane golcü Hami Mandıralı, Zafer Tüzün, Zorbay Kalkancı işe Kulüp başkanları, yönetici ve futbolcular katıldılar.

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Şakir'in camiinden kılınan ikindi namazına Trabzonsporlu efsane golcü Hami Mandıralı, Zafer Tüzün, Zorbay Kalkancı işe Kulüp başkanları, yönetici ve futbolcular katıldılar.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:20 

Hami Mandıralı, Güncel
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