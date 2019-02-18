Yalçın'ın Acı Günü
37 dakika önce
Şakir'in camiinden kılınan ikindi namazına Trabzonsporlu efsane golcü Hami Mandıralı, Zafer Tüzün, Zorbay Kalkancı işe Kulüp başkanları, yönetici ve futbolcular katıldılar.
Şakir'in camiinden kılınan ikindi namazına Trabzonsporlu efsane golcü Hami Mandıralı
, Zafer Tüzün, Zorbay Kalkancı işe Kulüp başkanları, yönetici ve futbolcular katıldılar.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:20
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