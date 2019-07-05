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Yalçın Kılınç: "Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz"

52 dakika önce

- Yalçın Kılınç: "Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz" - Gazişehir Gaziantep Kaptanı Yalçın Kılınç: "Süper Lig'e çıkmak inanılmaz bir duyguydu"GAZİANTEP - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te takım kaptanı Yalçın Kılınç sezonun ilk çalışması öncesi...

- Yalçın Kılınç: "Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz"
- Gazişehir Gaziantep Kaptanı Yalçın Kılınç:
"Süper Lig'e çıkmak inanılmaz bir duyguydu"
GAZİANTEP - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te takım kaptanı Yalçın Kılınç sezonun ilk çalışması öncesi açıklamalarda bulunarak, "Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz" dedi.
Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde başladı. Gaziantep ekibinin 2019-2020 sezonu ilk çalışması öncesi açıklamalarda bulunan takım kaptanı Yalçın Kılınç, Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini vurguladı.
"Süper Lig'e çıkmak inanılmazdı"
Süper Lig'e yükselmelerinin çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Kılınç, "Süper Lig'e yükselmek inanılmaz bir duyguydu. Bu şehir zaten bunu hak ediyordu. Biz de bunu başardık ve bu başarının verdiği hazla tatile çıktık. Çok güzel ve özel bir duyguydu. Şimdi de Süper Lig'in heyecanını yaşamaya başladık. Gazişehir'in yeri, hak ettiği konum burasıydı zaten. Umarım burada da kalıcı oluruz" ifadelerini kullandı.
"Süper Lig'de başarılı olacağımıza inanıyorum"
Gazişehir'in ilk kez Süper Lig'de mücadele edeceğini ve bu nedenle başarılı olmak istediklerini de söyleyen Kılınç, "Geçen seneden iyi bir takımımız vardı. Kadromuz da büyük ölçüde korundu. Takıma yeni transferler de gelecektir. Yapılacak olan takviyelerle bence bu ligde kalıcı ve başarılı oluruz diye düşünüyorum. Geçen seneden kalma oyuncuların fazla olması da uyum sürecini kolaylaştıracaktır. Yeni oyuncularla birlikte iyi bir kamp süreci geçirmemiz durumunda başarılı olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
Yalçın Kılınç: Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:16 Kaynak: İHA
Gaziantep, Spor
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