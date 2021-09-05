Yalçın "Kilis Belediyespor'a Başarılar diliyorum"

Kilis il Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Kilis Belediyespor Bölgesel Amatör liginde başarılar dilediğini dileğini söyledi.

Kilis Belediyespor'un 12 sezondan beri Bölgesel Amatör ligde mücadele ettiğini bu sezon başarılı bir şekilde sezon geçirmesini çok istediklerini dile getiren Şıhmehmet Yalçın yaptığı açıklamada, "Kilis Belediyespor bu şehrin takımı. Bildiğimiz kadarıyla çok iyi transferlerin altına imza atıldı. Saha da var gücü ile mücadele edecek olan Kilis Belediyespor'a ben başarılı dolu bir sezon geçirmesini diliyorum. Ayrıca bu formayı bizlere takdim eden başta Kilis Belediyespor basın sözcüsü Hamza Özkaya kardeşim olmak üzere Kulüp Başkanı Ahmet Günay Bey'e ve diğer tüm yöneticilere teşekkür ediyorum" dedi.

Kilis Belediyespor Basın Sözcüsü Hamza Özkaya, il Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet'e isminin yazılı olduğu formayı takdim etti. - KİLİS