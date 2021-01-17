Yalçın Koşukavak: "Bir gol yediğiniz zaman oyunun psikolojisi biraz sizden uzaklaşıyor" - Son Dakika

Yalçın Koşukavak: "Bir gol yediğiniz zaman oyunun psikolojisi biraz sizden uzaklaşıyor"

17.01.2021 18:39

Hatayspor'a 2-0 kaybeden Denizlispor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında ve oyun konusunda sert açıklamalarda bulundu.

Hatayspor'a 2-0 kaybeden Denizlispor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında ve oyun konusunda sert açıklamalarda bulundu. Koşukavak, "İkinci yarı 47. dakikadaki gol psikolojik dirençleri kırık olan oyuncularda bir çöküntüye sebebiyet verdi. Çok merak ettiğim bir şey var; VAR odasına gitmek istiyorum. Öyle bir imkanım olsa, saygısızlık yapmak istemiyorum. Merak ediyorum, oradaki o yorumu değerlendirirken ne konuşuyorlar, düşünüyorum düşünüyorum mantıklı bir şey bulamıyorum" dedi.

Süper Lig'in 19. haftasında Denizlispor, evinde Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, açıklamalarda bulundu. Son haftalarda sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ve oyuncularının sakatlıktan dolayı maçlarda tam olarak performans gösteremediklerini dile getiren Koşukavak, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında da sert konuştu.

"GOL ATTIK HERHALDE ONA HERKES GOL DİYOR AMA İZLEMEDİM, BİLMİYORUM"

İlk 45 dakika sahada çok ciddi bir oyunun olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Yalçın Koşukavak, "İlk yarı 2 ya da 3-0 bitebilirdi. Taktik, strateji ve plan oyuncular çok uyum gösterdi. Hatayspor'un 18'ine girsek de o beklediğimiz golü bulamadık, ilk yarı böyle bitti. İkinci yarı 47. dakikadaki gol psikolojik dirençleri kırık olan oyuncularda bir çöküntüye sebebiyet verdi. O anda biraz türbülansla oyuna gelmeye çalıştık ama çok kolay değil, 47. dakika çok erken. İlk yarıda o kadar ciddi oyunun arkasından 47. dakikada bir gol yediğiniz zaman oyunun psikolojisi biraz sizden uzaklaşıyor maalesef. Oyun böyle devam ederken bir gol attık, herhalde ona herkes gol diyor ama izlemedim, bilmiyorum. Geçen hafta Rize'de de böyle bir şey yaşadık. Yani anlam vermekte güçlük çekiyorum" ifadelerini kullandı.

"VAR'DAKİ ARKADAŞLARI ANLAMAKTA ÇOK GÜÇLÜK ÇEKİYORUM"

VAR kararlarını da eleştiren Koşukavak, "Sahanın içerisinde aktif olan hakem arkadaşı hatalarını anlayabilirsiniz belki ama VAR'daki arkadaşları anlamakta çok güçlük çekiyorum. Çok normal bir şey gibi gelmiyor bana. Geçen hafta Rize'deki mesela. Evet, bugün bizim yediğimiz 2. gol bariz penaltı. Savunmacının eline çarpana penaltı veriyorsunuz, hücumcunun eline çarpana vermiyorsunuz. Geçen hafta öyle Rize'de 2 puan bıraktık, geldik. Bugünkü golü izlemedim ama ekipten izleyen arkadaşlar var. Golün faul olmadığını söylüyorlar, çok anlam veremediğim şu; ekrandan pozisyonu görmek, yorumlamak çok mu zor? Ben bir türlü anlayamıyorum. Çok merak ettiğim bir şey var; VAR odasına gitmek istiyorum. Öyle bir imkanım olsa, saygısızlık yapmak istemiyorum. Merak ediyorum, oradaki o yorumu değerlendirirken ne konuşuyorlar, düşünüyorum düşünüyorum mantıklı bir şey bulamıyorum. Ekrandaki görüntüyü yorumlayamamak çok garibime gidiyor" diye konuştu.

"EKRANDAKİ GÖRÜNTÜYÜ ANLAYAMAMAK, YORUMLAYAMAMAK ÇOK AKLA ZİYAN BENCE"

Hakemler VAR sistemindeki görüntüyü yorumlayamadıklarını savunan Yalçın Koşukavak, "Tabii bu mağlubiyetin sebebi, o gol, gol olsa oyun 1-1 olur. Belki başka bir şey olur, belki de 60, 70'ten sonra benim takımım oyundan düşer fiziksel olarak, çünkü oyuncum yok oyuna sokacak. O zaman 2-1 mağlup olurum, bunlar ayrı konuşulacak şeyler. Denizlispor maç kaybeder, kazanır bunlar ayrı şeyler ama yani ekrandaki görüntüyü anlayamamak, yorumlayamamak bu çok akla ziyan bence. Bilmiyorum seyredince daha net bir şey söyleyebilirim. Ama bütün herkesin söylediği, sosyal medyada yazılanlara göre böyle bir şeymiş. 2 haftadır böyle şeyler yaşıyoruz" cümlelerine yer verdi.

"BUGÜN DENİZLİSPOR'UN 10 OYUNCUSU VARDI"

Takımdaki eksiklerden bahseden deneyimli çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Tabii ligin geleceği ile alakalı da konuşmak gerekirse zorlu bir periyot olduğunu daha önce de söyledim. Çarşamba günü Galatasaray, sonraki hafta Karagümrük ve bugün Denizlispor'un 10 oyuncusu vardı. Sezon başından beri sakat olan Sakıp, anca 10-15 dakika oynayabilir, bir haftadır antrenman yapıyor. Diğer oyuncularımız altyapıdan, hiç profesyonel seviyede bir deneyimleri yok. Yani bu işin sürdürülebilir bir tarafı yok, işin gerçeği bu. Acil çözülmesi gereken problemler var. Şehir dinamiklerine ihtiyaç var, beklentilerimiz var onları bekliyoruz."

(Semih Can Yılmaz - Fadıl Pişkin/İHA)

Yalçın Koşukavak: Bir gol yediğiniz zaman oyunun psikolojisi biraz sizden uzaklaşıyor
Yalçın Koşukavak: Bir gol yediğiniz zaman oyunun psikolojisi biraz sizden uzaklaşıyor
Yalçın Koşukavak: Bir gol yediğiniz zaman oyunun psikolojisi biraz sizden uzaklaşıyor
Yalçın Koşukavak: Bir gol yediğiniz zaman oyunun psikolojisi biraz sizden uzaklaşıyor

Yalçın Koşukavak, Denizlispor, Hatayspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yalçın Koşukavak: 'Bir gol yediğiniz zaman oyunun psikolojisi biraz sizden uzaklaşıyor' - Son Dakika Spor


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