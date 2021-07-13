SPOR Yalçın Koşukavak: Bir yerli oyuncu daha takviye yapmak istiyoruz

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA)- Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "TFF'nin getirdiği kural gereği 1 yerli oyuncuya daha ihtiyacımız var. Çünkü ilk 11'de en fazla 8 yabancı, 3'de yerli oyuncu olması gerekiyor. O nedenle bir yerli oyuncu daha takviye yapmak istiyoruz" dedi.

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon çalışmalarına kulüp tesislerinde devam etti. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan idmanda futbolcular kondisyon ve pas çalışması yaptı. Yeni transferler Lionel Carole ve Majid Hosseini de takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Yalçın Koşukavak, "3 oyuncumuz daha geldi. Transfer hareketliliği devam ediyor. TFF'nin getirdiği kural gereği 1 yerli oyuncuya daha ihtiyacımız var. Çünkü ilk 11'de en fazla 8 yabancı, 3'de yerli oyuncu olması gerekiyor. Yerli oyuncu çıkınca yerli oyuncu girmesi gerekiyor. O nedenle bir yerli oyuncu daha takviye yapmak istiyoruz. Hazırlık maçı yaptıktan sonra ihtiyaç duyulursa eksik gördüğümüz yerlere yine bir şeyler yapabiliriz. Bizim için çok kritik, inşallah hayırlı bir fikstür olur" diye konuştu.

"BİZİM İÇİN İNŞALLAH GÜZEL FİKSTÜR OLUR"

İyi bir sezon geçirmek istediklerini kaydeden Koşukavak, "Kayserispor uzun zamandır bir iskeleti olmadan mücadele ediyor. Sürekli bir omurga oluşturma derdinde olmuş bir kulüp. Şu an aramızda olup ama çok az maç oynamış futbolcular da var. Denis Alibec ve Campanharo bunlara örnek olabilir. Sürekli sirkülasyon olmuş. Fikstür için kritik dememin sebebi o. Çünkü bu işler biraz zaman alıyor. 3'üncü olacağız, 5'inci olacağız demekle olmuyor. Futbolun gerçekleri var. O nedenle inşallah bizim için güzel bir fikstür olur. Çünkü 4 takımın küme düşeceği bir ligde bir tehdit var. Doğru olan hem yarışıp hem de gelecek sezonların kadrosunu inşa etmek" ifadelerini kullandı.

"MENSAH DEVAM EDECEK BURADA"

Mensah ile ilgili gelen soru üzerine Yalçın Koşukavak, "Mensah devam edecek burada. Bir transferi söz konusuydu gerçekleşmedi ki buraya geldi. Kendisi ile henüz görüşmedim, bire bir konuştuktan sonra daha iyi bilgi verebilirim" açıklamasında bulundu.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak, takıma geç katılan isimler hakkında sorulan soru üzerine, "Takıma geç katılmaları dezavantaj. Buraya geldikten sonraki konsantrasyonları iyi, şu an çalışıyorlar. Onları da sezon başına kadar hazırlayacağız" yanıtını verdi.

YASİR SUBAŞI: BU SEZON, GEÇEN SEZON YAŞADIKLARIMIZI YAŞAMAK İSTEMİYORUZ

Kayserisporlu futbolcu Yasir Subaşı ise, "Çok güzel bir ortamımız var. İmkanlarımız çok iyi. Bu da bize çalışma olarak geri dönüyor. Yaklaşık 10-12 gün önce çalışmalarımıza başladık. Yavaş yavaş yeni transferlerimiz aramıza katılıyor. Onlara da sıcak bir ortam oluşturuyoruz. Zaten takımdaşlığımız bizim ön planda, bu yüzden yeni sezon çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Son iki sezonu istediğimiz yerde bitiremedik. Özellikle geçen sezon son haftaya kadar ligde kalma mücadelemizi sürdürdük ama anlımızın akıyla bu mücadeleden çıktık. Bu sezon, geçen sezon yaşadıklarımızı yaşamak istemiyoruz. Onun için gerek kulüp gerek oyuncular olarak emin adımlarla ilerlemek ve Kayserispor taraftarına güzel sonuçlar vermek istiyoruz. Ben forma için rekabet edeceğim ve Kayserispor için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.