Yalçın Koşukavak: "Birçok takıma karşı üretken olmamıza rağmen skor alamıyoruz"- Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: - "44. dakikada... - Son Dakika

Yalçın Koşukavak: "Birçok takıma karşı üretken olmamıza rağmen skor alamıyoruz"- Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: - "44. dakikada...

24.01.2021 19:47

- Yalçın Koşukavak: "Birçok takıma karşı üretken olmamıza rağmen skor alamıyoruz" Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: "44.

- Yalçın Koşukavak: "Birçok takıma karşı üretken olmamıza rağmen skor alamıyoruz"

Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak:

"44. dakikada kaleye bir kere gelip golü buldular"

-"Kalabalık savunma yapan takımlara karşı biraz becerikli oyunculara ihtiyaç var"

DENİZLİ - Karagümrük mağlubiyeti sonrası konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 90 dakika boyunca rakip kaleye yakın olduklarını ancak gol atamadıklarını belirterek, "44. dakikada kaleye bir kere gelip golü buldular" dedi.

Denizlispor, Süper Lig'in 21. haftasında evinde Karagümrük'e 2-1 yenildi. Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, mücadele sonrası basın toplantısında Karagümrük'ün oyuncu kalitesi anlamında yüksek olduğunu ve ikinci yenilen golde savunmanın hata yaptığını belirtti. Kaliteli transferler yapıp güzel skorlar elde etmek istediklerini aktaran Koşukavak, " Yine istemediğimiz gibi iç saha mağlubiyeti. Sorgulayacağımız çok şey var. Hatay maçında bu kadar rakip kaleye gidiyorsunuz 45 dakika boyunca, bugün 90 dakika bu kadar rakip kaleye yakın oynayıp skor alamıyorsunuz golü bulamıyorsunuz. Yetersiz olduğumuz yerler var. Oyuncu kalitesi anlamında bu kadar rakip kaleye yakın skor almak gerekiyor. Karagümrük oyuncu kalitesi anlamında yüksek. Ama 44. dakikada kaleye bir kere gelip golü buldular. İkincisi de bizim savunma hatamızda ve çıkarken yakalandık 2-0 oldu maç. Özetleyerek oyuncu kalitesi anlamında bu kadar rakip kaleye topu getirip skoru alamadığınız zaman bazı yetersizliklerimiz var. Bu seviyede oyuncu kalitesini artırmaya ihtiyaç var. Transferin bitmesine 8 gün var ve 8 gün içerisinde böyle bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Oyuncu kalitesini arttırmaya ihtiyaç var"

Yeni yapılan transferleri de değerlendiren Koşukavak, "Şu anda içeriye 3 tane oyuncu sokabildik. Bir tanesi fiziksel golü atan Mikkel. İsveç'te lig bittiğinden dolayı 3 hafta bireysel antrenman yapmış. Az bir bölüm kullanabildik. Kubilay'ı geçen hafta da maç oynadığı ve biraz daha hazır olduğu için ilk 11'de kullanabildik. Ahmad Yasin'i de kullanabildik. Buraya net 6 ile 7 tane, bu girdaptan çıkmak gerekiyorsa, oynadığımız rakipler kalitesinde oyuncu kalitesini arttırmaya ihtiyaç var. Çünkü Hatay maçında ilk yarı 3-0 olurdu. Bugün de bu kadar kaleye yakın pozisyon var. Zaten teknik direktör topu planlamalarıyla rakip kaleye getirir ve orada etkinliği yoktur. Şut atamaz, penaltı yaptıramaz, adam eksiltemez. Oralar biraz daha kalite ve beceri. Bizim kaliteli oyuncumuz var içeride, sayı olarak azız" şeklinde konuştu.

"Tusha dünkü antrenmanda sakatlandığı için oynayamadı"

Rakiplerine karşı üretken olduklarını fakat skorda sıkıntı yaşadıklarını sözlerine ekleyen deneyimli çalıştırıcı, "Hugo çok skorer bir oyuncu ama tamamen Hugo'ya bu yükü yüklemek olmaz. Geçen hafta oyuna giren Galatasaray maçında genç bir oyuncumuz var, Tusha. Onu soktum. O da dünkü antrenmanda sakatlandı. Hücum bölgesinde iç sahada, özellikle kalabalık savunma yapan takımlara karşı biraz becerikli oyunculara ihtiyaç var. Öne geçen takım büyük avantaj yakalıyor ve derinde savunmada bekliyor. Karagümrük bir pozisyon geliyor, golü atıyor. Hatay bir pozisyon geliyor, golü atıyor. 44'te gol yiyorsunuz, Hatay maçında da 47'de. Tabii Galatasaray maçı ölçü değil, çok arada fark var. Diğer takımlarla oynadığımızda birçok takıma karşı üretken olmamıza rağmen skor alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yalçın Koşukavak: Birçok takıma karşı üretken olmamıza rağmen skor alamıyoruz - Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: - 44. dakikada...
Yalçın Koşukavak: Birçok takıma karşı üretken olmamıza rağmen skor alamıyoruz - Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: - 44. dakikada...
Yalçın Koşukavak: Birçok takıma karşı üretken olmamıza rağmen skor alamıyoruz - Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: - 44. dakikada...
Yalçın Koşukavak: Birçok takıma karşı üretken olmamıza rağmen skor alamıyoruz - Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: - 44. dakikada...

Yalçın Koşukavak, Denizlispor, Karagümrük, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yalçın Koşukavak: 'Birçok takıma karşı üretken olmamıza rağmen skor alamıyoruz'- Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: - '44. dakikada... - Son Dakika


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