Yalçın Koşukavak: Bursaspor'u Süper Lig'e taşıyacağız

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Taraftarımızın desteği ile Bursaspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşıyacağız. Bu kulüp bunu tüm Türkiye'ye ve Dünya'ya zamanında gösterdi" dedi.

Bursaspor'un Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kulübün sosyal medya hesabına çaıklamalarda bulunan konuşan Yalçın Koşukavak, genç oyuncularla sezona başlamanın zor olduğunu ancak gelişim ve yarışmacı bir takım olarak iyi hazırlanmaları gerektiğinin altını çizdi. Koşukavak, "Eğer lige bu oyuncular ile başlayacaksam, eldeki oyuncularımı nasıl hazırlarım nasıl o maçlara hazır hale getiririm bunu derdindeyim. Bu kolay bir şey değil ancak benim işim bu. Benim hazırlık sürecimde ilk hazırlık maçı tercihim alt liglerden bir takımla oynamak oluyordu. Fenerbahçe'den bir teklif gelip anlaşma olunca oyuncularıma nasıl bir fayda sağlayabileceğini değerlendirdim. O maçın geneline baktığımızda hem oyuncuların atletik, hem de taktiksel ve performans olarak bazı oyuncuların parça parça iyi olması önemli bir adımdı. Sonuç olarak bu bir hazırlık maçıydı, ligde böyle olmaz. Stresli ve taraftar baskısının olduğu maçlar oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Taraftarın kendilerine büyük destek verdiğini dile getiren Koşukavak, "Onların sevgisini ve gücünü hissediyorum. Taraftarımızın desteği ile Bursaspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşıyacağız. Bu çatı altındaki herkeste yürek ve samimiyet var. Bu kulüp bunu tüm Türkiye'ye ve Dünya'ya zamanında gösterdi" açıklamalarında bulundu.





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