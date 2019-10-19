- Yalçın Koşukavak: "Galibiyetin çok katkı getireceğine inanıyorum"

BURSA - Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 2-1 galip geldikleri Ümraniyespor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyetin çok katkı getireceğine inanıyorum. Takım biraz gergindi. 9 puansınız. Ben o psikolojiyi kaldırmaya çalışsam da oyuncularda bunu görüyorum" dedi.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşan Bursaspor, karşılaşmanın son 10 dakikasında bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmasını başardı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Ümraniye sezon başından bu yana kontra atakla oynuyor. Bununla alakalı çok ciddi hazırlandık. 8. dakikayı aşamadığımızdan dolayı geriye düştük. Devre arasında oyunu farklı kurguladık. 10 kişi kaldıktan sonra işler zorlaştı. Kolay maç değildi. Bu tip maçları oynamak çok zor. Kazandığımız için çok mutluyum. Geri dönüşler, 10 kişiyle kazanmak takımdaşlık birlikte hareket etme açısından iyi kazanım olarak görüyorum. Galibiyetin çok katkı getireceğine inanıyorum. Takım biraz gergindi. 9 puansınız. Ben o psikolojiyi kaldırmaya çalışsam da oyuncularda bunu görüyorum. Oyunun başında da bunu hissettim. Lider 16 puan ve siz 9 puansınız. Kulübünüz büyük bir kulüp ve bundan dolayı gerginlik oluyor. Topu kanada getiremedik ilk yarıda. Devre arasında bu konuyla ilgilendik. 4 haftalık aradan sonra Burak çok faydalı oldu. Tüm takımı tebrik ediyorum" dedi.

"Kötü skor gelirse diye ben de endişe yaşadım"

Ligin 1-2 maçla renginin değişmeyeceğini ifade eden Koşukavak, "Ben de insanım. Ben de düşünüyorum. İç sahada kazanıyoruz ama dünyanın en büyük kulüpleri de içeride maç kaybediyor. Lig lideri 16, siz 9 puansınız ben de etkilendim bundan. Kötü skor gelirse diye ben de endişe yaşadım. İçerideki oyuncuyla bunu ortadan kaldıramıyorsunuz. Burak'ın iyileşmesi yüzde 80 civarında. İhtiyaç hissedeceğimi düşündüğümden dolayı kısa bir bölüm oynattık. O da özverili davrandı" diye konuştu.

"Teknik adamlar kurgular yapar, hayal ederler"

'80. dakikada mikrofon uzatsalar maçı kazanacak mısınız deseler kazanacağım diyemezdim' diyen deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı: "Teknik adamlar kurgular yapar, hayal ederler. Burak'ı oyuna sokarken, Kubilay'ı kanat yaparken bunu düşünmüştüm. Hayal ediyorsunuz, oyuncuları doğru kullanmaya gayret ediyorsunuz. Bazen oluyor, bazen olmuyor."