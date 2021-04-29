Yalçın Koşukavak galibiyetle başladı

Hes Kablo Kayserispor'un Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ilk maçında ilk galibiyetini aldı.

Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan Yalçın Koşukavak ilk maçında galibiyet aldı. Süper Ligin 38. haftasında Kadir Has Stadı'nda oynanan maçta eski takımı Denizlispor'a karşı Kayserispor'un başında sahaya çıkan teknik direktör Yalçın Koşukavak, 6-3 biten maç sonrasında gülen taraf oldu.

Sarı Kırmızılı takımdaki ilk maçında galip gelen taraf olan 49 yaşındaki teknik adam, bundan sonraki 4 maçtan da galibiyetler almak için çaba sarfedeceklerini söyledi. Denizlispor maçı sonrasında galibiyet aldıkları için mutlu olduğunu ifade eden Yalçın Koşukavak, "Yeni takımım ile ilk maçıma çıktım. Çok fazla vakit geçirme imkanımız olmamasına rağmen kısa sürede, neler yapabileceğimizi konuştuğumuz oyuncularımdan iyi bir futbol ve galibiyet bekliyordum. Ancak 6 gollü bir galibiyet benim de beklemediğim bir sonuç oldu. Netice itibariyle kazandık ve moral bulduk. Kalan 4 maçtan da maksimum puanlar toplayıp bu sezonki hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi. - KAYSERİ