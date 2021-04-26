Çarşamba günü Kayseri'de oynanacak Kayserispor- Denizlispor maçında takımındaki yerini alıp eski takımına karşı 3 puan mücadelesi verecek olan Yalçın Koşukavak, sarı kırmızılı ekibin bugünkü antrenmanında takımın başında yer aldı.

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak işe koyuldu. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Yalçın Koşukavak, sarı kırmızılı futbolcular ile ilk idmanını gerçekleştirdi.

Kayserispor 'da teknik direktörlük görevine getirilen Yalçın Koşukavak ilk antrenmanına çıktı.

Üretim imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi