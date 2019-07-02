Yalçın Koşukavak'ın ekibi belli oldu
50 dakika önce
Bursaspor'da bugün yapılan imza törenin ardından görevine başlayan Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın ekibi belli oldu.
Bursaspor
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:12 Kaynak: İHA
'da bugün yapılan imza törenin ardından görevine başlayan Teknik Direktör Yalçın Koşukavak
'ın ekibi belli oldu.
Bursaspor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın yardımcıları belli oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün yapılan imza törenin ardından görevine başlayan Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak'ın ekibi belli oldu. Musa Öztürk
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