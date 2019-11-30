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Yalçın Koşukavak: "Kazandığımız için mutluyuz"

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 3-2 kazandıkları Adanaspor maçı sonrası, "Maçın zor olacağını biliyordum. Böyle kolay goller yeyince çok risk almaya başladık.

Yalçın Koşukavak:

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 3-2 kazandıkları Adanaspor maçı sonrası, "Maçın zor olacağını biliyordum. Böyle kolay goller yeyince çok risk almaya başladık. Kontra ataktan tehdit edildik ama kazandığımız için mutluyuz" dedi.


"Adanaspor'a başarılar"


Koşukavak, ligin 13. haftasında deplasmanda 3-2 kazandıkları Adanaspor maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hedefleri başka 2 takım sahadaydı. Bugüne kadar evinde 6 maç oynamış ve 5 beraberlik 1 galibiyeti olup hiç mağlup olmamış bir Adanaspor vardı. Her geçen gün puan için gelen takımlara zorluk çıkartan bir Adanaspor takımıyla oynadık. Maçın zor olacağını biliyordum. Böyle kolay goller yeyince çok risk almaya başladık. Kontra ataktan tehdit edildik. Sadece skor anlamında puan almak isteyen bir Adanaspor vardı. Bu tür takımlar her zaman deplasmanda zordur. Belki biz de kaybedebilirdik. Kazandığımız için mutluyuz, Adanaspor'a başarılar dilerim" diye konuştu. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yalçın Koşukavak, Bursaspor, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:49 Kaynak: İHA
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